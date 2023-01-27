وقفات تندد بمجزرة جنين ومساجد فلسطين تؤدي صلاة الغائب على أرواح الشهداء (فيديو)

أقامت مساجد فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة جنين، الذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما نظم الآلاف داخل فلسطين وخارجها عدة وقفات احتجاجية تنديدًا بالمجزرة.

وأدى 70 ألف مصلّ صلاة الجمعة داخل رحاب المسجد الأقصى وفقًا لتقديرات دائرة الأوقاف الفلسطينية، وذلك بالرغم من الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كثيف في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عشرات منهم من دخوله لأداء الصلاة.

مسيرة في المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة نصرة لمخيم جنين الذي تعرض لعدوان إسرائيلي قضى فيه 9 فلسطينيين#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/tF3peGD9sz — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 27, 2023

وعقب الصلاة، تظاهر مواطنون عند المسجد القبلي، وأمام مسجد قبة الصخرة، تنديدًا بالمجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال في جنين أمس، وباعتداء الاحتلال على المواطنين في القدس وضواحيها.

من تشييع الشـــهيد يوسف محيسن من الرام والذى ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات أمس. تصوير لما ابو حلو pic.twitter.com/oCyOJQXqyD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

وشيّع المئات في بلدة الرام بالقدس الشهيد يوسف محيسن الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات أمس، وقد اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وهاجمت المشيّعين بقنابل الغاز لتفريقهم.

عاجل| اندلاع مــواجـــهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس، بعد تشييع جثمان الشاب يوسف محيسن. pic.twitter.com/dTHTFoR6b3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

وقفات احتجاجية

وشهدت العديد من البلدان العربية داخل فلسطين وخارجها وقفات احتجاجية تنديدًا بالمجزرة وتعاطفًا مع الشعب الفلسطيني المحتل وخاصة أهالي جنين.

مراسلة الجرمق: جانب من الوقفة الاحتجاجية على دوار القدس بطمرة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على جنين pic.twitter.com/aUG3AeKHrN — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 27, 2023

ونظم المئات في الأردن مسيرة تضامنية رافعين إعلام فلسطين ولافتة كُتب عليها “دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى ودعمًا للمقاومة الباسلة في جنين”.

مسيرة شعبية وسط العاصمة الأردنية عمان نصرة للقدس ورفضاً لعــدوان الاحتلال على مخيم جنين. pic.twitter.com/rCJ19HB2Ee — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

وفي غزة نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة احتجاجية وخطبة لتحية شهداء أمس، وأعلنت الاستمرار حتى زوال الاحتلال، وقال القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب “من غزة العزة نقول سنبقى نقاتل حتى زوال الاحتلال، التحية للمجاهدين، بورك كل من حمل بندقية في مواجهة المحتل”.

كما أشاد بخروج الاحتجاجات في بعض البلدان وقال “يا من خرجتم اليوم لتعبروا عن غضبكم في مواجهة هذا المحتل المجرم، يا من خرجتم اليوم لتعلنوا وقوفكم مع شعبكم وقضيتكم، وأنكم عازمون على تحرير القدس، مهما بلغت التضحيات والتكاليف، نترحم على أرواح شهدائنا وهم شهداء عند ربهم يرزقون”.





ونظم العشرات وقفة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان للتنديد بانتهاكات الاحتلال، وأثنى الخطيب على مخيم جنين قائلًا “جنين هي عرين الأسود ورأس الحربة لمقاومة الاحتلال واختار أهلها طريق الشوك”.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين، أمس الخميس، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة و3 أشقاء، وارتقى طفل في غزة متأثرًا بجروحه، كما أصيب 20 آخرون بينهم 4 في حالة حرجة.