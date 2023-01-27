مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس (فيديو)

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، وأصيب 5 فلسطينيين بجروح وعشرات بحالات اختناق.

وخلال المواجهات، أشعل فلسطينيون النار في إطارات سيارات فارغة منددين بالممارسات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة في بلدة عناتا بالقدس المحتلة، ما أدى إلى حالات اختناق عدة.

وأشارت مصادر محلية لوكالة الأناضول إلى أن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني في كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال) وبيتا بمحافظة نابلس (شمال) ومدينة أريحا (شرق).

وأفادت مصادر محلية وطبية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان، وأخرى منددة باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 9 في جنين، أمس الخميس.

وقال مراد شتيوي -منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم- إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني وعشرات آخرين بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

#صور| تغطية صحفية: "تشييع جثمان الشـهـــــيد يوسف محيسن في بلدة الرام شمال #القدس المحتلة، الذي ارتقى في مواجهات احتجاجًا على مجزرة #جنين، مساء أمس". pic.twitter.com/69NgcJmFZQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 27, 2023

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة بيتا وعشرات بحالات اختناق.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مستوطنين مسلحين هاجموا منازل مواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، مساء اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن أفاد فؤاد العمور -الناشط في لجان الحماية والصمود- أن مجموعة مستوطنين مسلحين من مستوطنة (اتسخار مان) هاجمت منازل المواطنين في تجمع سادة الثعلا، وأطلقت الرصاص في محيط المنازل.

وردد المستوطنون عبارات عنصرية مهددين بقتل الفلسطينيين والعرب، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء، وفق الناشط ذاته.

#صور| وقفة عند مدخل مدينة أم الفحم بالداخل المحتل نصرةً لجنين ومخيمها. pic.twitter.com/bNOjflC3KS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 27, 2023

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الاحتلال الذي يقوم بتفريق المتظاهرين وملاحقتهم داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​