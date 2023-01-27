لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى إسرائيليون بإطلاق نار في القدس المحتلة واستشهاد منفذ العملية (فيديو)

قتل 7 إسرائيليين على الأقل وأصيب آخرون، مساء الجمعة، بإطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب شمالي مدينة القدس، وفق إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) الرسمية، أن 7 أشخاص بالإضافة إلى المنفّذ قتلوا في عملية إطلاق النار.

وأشارت القناة أنّ هناك مصابين آخرين، بينهم حالة خطرة جدًا.

وقالت إنّ الشرطة الإسرائيلية تقوم بعملية بحث مكثفة عن منفذين آخرين ضالعين في تنفيذ عملية إطلاق النار.

تغطية صحفية| مصادر عبرية: "اللحظات الأولى لإطلاق النار بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس". pic.twitter.com/LnNk1WZ3w2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

وتقع مستوطنة “النبي يعقوب” قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شماليّ المدينة.

وتأتي العملية بعد يوم من الهجوم الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، وتوعدت الفصائل الفلسطينية بالرد.

صحيفة معاريف الإسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق النار شمالي #القدس إلى 7 https://t.co/pojqXe9E90 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2023

وفيما يلي تفاصيل العملية لحظة بلحظة

منذ 11 دقيقة الصحة الفلسطينية: إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص مستوطنين عند مدخل بلدة بيتا شمال الضفة الغربية.

منذ 22 دقيقة مفوض عام شرطة الاحتلال الإسرائيلية: عملية إطلاق النار تعد من أسوأ الهجمات التي شهدناها في السنوات الأخيرة.

منذ 22 دقيقة الصحة الفلسطينية: طواقم الهلال الأحمر تنقل 3 إصابات برصاص الاحتلال قرب بيتا جنوب نابلس.

تغطية صحفية: "مسيرات في نابلس؛ ابتهاجاً بعــمــلـــية بيت حنينا شمال القدس". pic.twitter.com/YcTfCQnfUj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

منذ 24 دقيقة حازم قاسم المتحدث باسم حماس: الأمور بدأت بالتصعيد من سياسات الاحتلال وحكومة الاحتلال ستفتح الباب واسعًا أمام تصعيد الأمور ميدانيًا.

🔴 حازم قاسم المتحدث باسم حركة #حماس : الأمور بدأت بالتصعيد من سياسات الاحتلال، والحكومة الإسرائيلية ستفتح الباب واسعًا أمام تصعيد الأمور ميدانيًا#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FNDf2pw7O1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2023

منذ 41 دقيقة شرطة الاحتلال الإسرائيلية: منفذ الهجوم الليلة في القدس كان بمفرده.

منذ 47 دقيقة شرطة الاحتلال الإسرائيلية: لاحقنا مطلق النار بعد تنفيذه الهجوم وتمكنا من تحييده.

منذ 50 دقيقة الخارجية الإسرائيلية في آخر تحديث: 7 قتلى و10 جرحى في هجوم القدس.

منذ 57 دقيقة سائل إعلام إسرائيلية: منفذ عملية القدس يدعى فادي عياش من مخيم شعفاط وينتمي لكتائب شهداء الأقصى.

منذ 57 دقيقة هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع يوآف غالانت يقطع زيارته إلى الولايات المتحدة عقب هجوم القدس.

منذ 58 دقيقة وسائل إعلام إسرائيلية: قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية لم تصل لمكان عملية القدس إلا بعد مضي 20 دقيقة.

منذ 58 دقيقة مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز على شبان فلسطينيين عند مفرق بيت حنينا وحي النبي يعقوب.

تغطية صحفية: "مسيرات في نابلس؛ ابتهاجاً بعــمــلـــية بيت حنينا شمال القدس". pic.twitter.com/YcTfCQnfUj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

منذ 59 دقيقة البيت الأبيض: انخرطنا في الأيام الماضية مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن أعمال العنف ودعونا لوقف التصعيد.

منذ 59 دقيقة البيت الأبيض: نؤكد على الحاجة الملحة لتخفيف حدة التصعيد لمنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين.

منذ 59 دقيقة البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد دوامة العنف في الضفة الغربية.

منذ ساعة البيت الأبيض: ندرك التحديات الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

تغطية صحفية: "مسيرات في رفح ابتهاجاً بعــمــلـــية بيت حنينا شمال القدس". pic.twitter.com/6kdG52Dl1m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

منذ ساعة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة يصلان لموقع هجوم القدس.

منذ ساعة يديعوت أحرنوت: منفذ عملية القدس من سكان مخيم شعفاط وينتمي لكتائب شهداء الأقصى.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط شرقي القدس واندلاع مواجهات مع شبان المخيم.

منذ ساعة الخارجية الأمريكية: نعي التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل والسلطة الفلسطينية وندين العمليات ضد المدنيين.

مصادر محلية: "تكبيرات في مساجد قطاع غزة بعد مقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين بعــمــلــية إطلاق النار في بيت حنينا شمال القدس". pic.twitter.com/Z7bDIn9355 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

منذ ساعة مراسل الجزيرة: رئيس الحكومة الإسرائيلية يجري مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية.

منذ ساعة الخارجية الأمريكية: تحدثنا مرارا عن الحاجة لخفض التصعيد وندين أي عنف يستهدف المدنيين.

منذ ساعة الخارجية الأمريكية: لا تغييرات حتى الآن بشأن زيارة بلينكن للمنطقة.

عاجل| بعد مقتل 8 مستوطنين شمال القدس.. قائد شرطة الاحتلال: "العملــية كبيرة ومعقدة، وتم إطلاق النار تجاه المنـــفذ، لكن هناك أعمال بحث مستمرة في المكان". pic.twitter.com/ppt358KXAa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

منذ ساعة الخارجية الأمريكية: ندين هجوم القدس ونحن على تواصل مباشر مع شركائنا الإسرائيليين.

منذ ساعة وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يتلقى تحديثات حول عملية القدس وسيقوم قريبا بإجراء تقييم للوضع الأمني.

منذ ساعتين شرطة الاحتلال الإسرائيلية: نقوم بعمليات تمشيط لنرى ما إذا كان هناك المزيد من المهاجمين.

منذ ساعتين شرطة الاحتلال الإسرائيلية: تحديد هوية منفذ عملية القدس سابق لأوانه ومنعنا هجوما أكبر.

منذ ساعتين شرطة الاحتلال الإسرائيلية: تمكنا من تحييد مطلق النار ونشرنا عددا كبيرا من قواتنا في المنطقة ونجري تحقيقا في الحادثة.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيجري تقييما أمنيا بعد هجوم القدس.

منذ ساعتين الخارجية الإسرائيلية: 8 قتلى و10 جرحى في هجوم القدس.

منذ ساعتين سلطات الاحتلال الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط ومدخل بلدة عناتا شرقي القدس في إطار عمليات البحث والتمشيط عقب هجوم القدس.

هذا المساء، وصل إرهابي إلى مبنى يستخدم كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في أورشليم القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص الموجودين هناك.

وسرعان ما وصلت قوة شرطة إلى مكان الحادث، وأطلقت النار على منفذ الهجوم الإرهابي الذي تم تحييده على الفور. وأسفر إطلاق النار عن سقوط عدد من القتلى. pic.twitter.com/bA2OI1A60H — شرطة إسرائيل (@Israelpolice_Ar) January 27, 2023

منذ ساعتين المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 8.

منذ ساعتين هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى هجوم القدس إلى 8.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: نشر عشرات من قوات الشرطة في المنطقة التي شهدت الهجوم وتمشيطها بحثا عن مشتبه بهم.

منذ ساعتين معاريف: ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق النار شمالي القدس إلى 7.

منذ ساعتين مصادر إسرائيلية: 5 قتلى و12 مصابا بجروح بعضها حرجة في عملية إطلاق نار شمالي القدس.

منذ ساعتين هيئة البث الإسرائيلية: 5 قتلى بعملية إطلاق نار في القدس.

منذ ساعتين هيئة البث الإسرائيلية: مقتل أحد منفذي إطلاق النار في القدس والشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.