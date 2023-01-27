شاهد: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل ودوي صافرات الإنذار في عسقلان وبلدات أخرى

قالت مراسلة الجزيرة مباشر إن القبة الحديدية حاولت اعتراض رشقة صاروخية صاروخين انطلقت من قطاع غزة، مساء الخميس.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف غزة جنوبي إسرائيل.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف #غزة https://t.co/KAAgJ8M3vU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2023

واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. كما استشهد شاب آخر خلال احتجاجات في القدس المحتلة.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والتوجه لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ردًا على “المجزرة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وهذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين، وفق مراقبين، هي الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.