سقطت عنه العقوبة بشروط.. عودة ترمب إلى فيسبوك تثير جدل الأمريكيين (فيديو)

يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عبر إنستغرام وفيسبوك من جديد، إذ أعلنت شركة ميتا أنها تعتزم السماح قريبًا بإعادة تفعيل حسابي الرئيس السابق على المنصتين بعد عامين من حظرهما في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن، أن بيان شركة ميتا تحدّث عن أن حجب حسابات ترمب، كان يفترض أن يكون دائمًا، لكن اللجنة المعنية راجعت القرار ورأت أن الحجب سيكون فترة زمنية محددة، وقد انتهت بالفعل.

وقال المراسل عبر برنامج (هاشتاج) إن ترمب سيعود بعدد من الشروط؛ إذ هناك تحذير مباشر بأنه إن قام مجددًا بإعادة التحريض عبر هذه المنصات، فإنه لن يتمكن من إعادة التغريد والتدوين مرة أخرى.

وأثار القرار ردودًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين شخصيات سياسية ومواطنين أمريكيين.

وانتقد آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات السابق في مجلس النواب، القرار قائلًا “إن ترمب حرض على التمرد، وعودته مجددًا هي إذعان من فيسبوك للرئيس السابق”.

Trump incited an insurrection. And tried to stop the peaceful transfer of power.

He’s shown no remorse. No contrition.

Giving him back access to a social media platform to spread his lies and demagoguery is dangerous.@facebook caved, giving him a platform to do more harm.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 25, 2023