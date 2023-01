ترودو يعين أميرة الغوابي أول ممثلة لمكافحة الإسلاموفوبيا في كندا

عيّن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الخميس، الناشطة أميرة الغوابي أول مسؤول في البلاد عن مكافحة الإسلاموفوبيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان إن أميرة ستقود “حرب الحكومة الفيدرالية ضد الإسلاموفوبيا، والعنصرية المنهجية، والتمييز العنصري، والتعصب الديني”.

ومن ضمن مهام أميرة تقديم النصائح للحكومة بشأن السياسات والتشريعات التي يجب تقديمها لمواجهة “تهديد” الإسلاموفوبيا.

Islamophobia and discrimination are unacceptable. Period. Today, we’re appointing @AmiraElghawaby as Canada’s first Special Representative on Combatting Islamophobia to help end this hate – and to build a better future for everyone. More here: https://t.co/revaJmTvAa

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 26, 2023