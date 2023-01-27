سياسة|كندا

ترودو يعين أميرة الغوابي أول ممثلة لمكافحة الإسلاموفوبيا في كندا

أميرة الغوابي
أصبحت أميرة أول مسؤول يتم تعيينه في كندا لمكافحة الإسلاموفوبيا (موقع أميرة الغوابي)
27/1/2023

عيّن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الخميس، الناشطة أميرة الغوابي أول مسؤول في البلاد عن مكافحة الإسلاموفوبيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان إن أميرة ستقود “حرب الحكومة الفيدرالية ضد الإسلاموفوبيا، والعنصرية المنهجية، والتمييز العنصري، والتعصب الديني”.

ومن ضمن مهام أميرة تقديم النصائح للحكومة بشأن السياسات والتشريعات التي يجب تقديمها لمواجهة “تهديد” الإسلاموفوبيا.

وتخرجت أميرة الغوابي في كلية الصحافة بجامعة كارلتون الكندية، وعملت لمدة وجيزة في شبكة “سي بي سي” في أوتاوا بعد تخرجها، وهي عضو مؤسس في شبكة مناهضة الكراهية الكندية، وكان لها دور أساس في إنشاء المجلس الوطني لمسلمي كندا، وهو أكبر منظمة إسلامية في البلاد.

وذكر تقرير لهيئة الإحصاء الحكومية الكندية في أغسطس/آب الماضي أن عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد ارتفع بين عامي 2020 و2022.

وكشف التقرير أن جرائم الكراهية المبلغ عنها لدى الشرطة زادت نسبة 71%، وسجلت هجمات الكراهية زيادة من 84 هجمة في عام 2020 إلى 144 هجمة كراهية في عام 2021، أما في عام 2019 فقد بلغ عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين المبلغ عنها في البلاد 182.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر