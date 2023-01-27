ترودو يعين أميرة الغوابي أول ممثلة لمكافحة الإسلاموفوبيا في كندا

عيّن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الخميس، الناشطة أميرة الغوابي أول مسؤول في البلاد عن مكافحة الإسلاموفوبيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان إن أميرة ستقود “حرب الحكومة الفيدرالية ضد الإسلاموفوبيا، والعنصرية المنهجية، والتمييز العنصري، والتعصب الديني”.

ومن ضمن مهام أميرة تقديم النصائح للحكومة بشأن السياسات والتشريعات التي يجب تقديمها لمواجهة “تهديد” الإسلاموفوبيا.

Islamophobia and discrimination are unacceptable. Period. Today, we’re appointing @AmiraElghawaby as Canada’s first Special Representative on Combatting Islamophobia to help end this hate – and to build a better future for everyone. More here: https://t.co/revaJmTvAa — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 26, 2023

وتخرجت أميرة الغوابي في كلية الصحافة بجامعة كارلتون الكندية، وعملت لمدة وجيزة في شبكة “سي بي سي” في أوتاوا بعد تخرجها، وهي عضو مؤسس في شبكة مناهضة الكراهية الكندية، وكان لها دور أساس في إنشاء المجلس الوطني لمسلمي كندا، وهو أكبر منظمة إسلامية في البلاد.

1/ Congratulations to Special Representative @AmiraElghawaby on her new role. And thank you @HonAhmedHussen for helping institute one of the major priorities in Canada's battle against Islamophobia. https://t.co/sIXeYOnJca — NCCM (@nccm) January 26, 2023

وذكر تقرير لهيئة الإحصاء الحكومية الكندية في أغسطس/آب الماضي أن عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد ارتفع بين عامي 2020 و2022.

وكشف التقرير أن جرائم الكراهية المبلغ عنها لدى الشرطة زادت نسبة 71%، وسجلت هجمات الكراهية زيادة من 84 هجمة في عام 2020 إلى 144 هجمة كراهية في عام 2021، أما في عام 2019 فقد بلغ عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين المبلغ عنها في البلاد 182.