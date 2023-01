شاهد: بالودان يحرق مجددا نسخة من القرآن ويسيء إلى النبي محمد في الدنمارك.. أنقرة ترد وكوبنهاغن تعلق

أحرق راسموس بالودان زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة كوبنهاغن، وسط حماية من الشرطة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأفاد شهود عيان أن بالودان، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضًا، حرق المصحف أمام مسجد تابع لـ”جمعية الجالية الإسلامية” عقب انتهاء صلاة الجمعة في حي دورثيفج، بحماية الشرطة التي أحاطت المكان.

وحاول بالودان استفزاز المسلمين المنصرفين من “صلاة الجمعة” عبر الإساءة إلى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، لكن المصلين تصرفوا بهدوء وابتعدوا عن المكان.

واتخذت الشرطة الدنماركية تدابير أمنية مشددة في محيط المسجد، وأغلقت الشارع أمام المرور.

وظهر عدد من الشبان المسلمين وهم يحملون المياه وأنابيب مستخدمة في إطفاء الحرائق، لكن الشرطة وجهت إليهم التحذيرات.

ورفع القائمون على المسجد التكبيرات بمكبرات الصوت خلال حديث بالودان في الخارج.

وغادر بالودان المنطقة بحراسة الشرطة بعد مكوثه فيها نحو 40 دقيقة.

ونقلت وكالة الأناضول عن خالد الصبيحي أحد المتطوعين في المسجد قوله إن هذه الحادثة ليست الأولى، وإن المسلمين في المنطقة اعتادوا عليها.

وأشار إلى أن بالودان مارس هذه الاستفزازات أمام العديد من مساجد الدنمارك منذ أكثر من عامين.

وأمس الخميس، أعلن بالودان أنه سيحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في الدنمارك وقرب السفارتين التركية والروسية، وأن السلطات سمحت له بذلك.

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة سماح السلطات الدنماركية بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة تركيا ومقابل مسجد، في كوبنهاغن تحت حماية الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان “ندين بأشد العبارات السماح بتكرار جريمة الكراهية التي ارتكبت ضد كتابنا المقدس القرآن الكريم في السويد مرة أخرى اليوم في مدينة كوبنهاغن الدنماركية من قبل الدجال نفسه المعادي للإسلام”.

ولفتت إلى أن عدم منع هذا “العمل الدنيء” الذي ارتكب في الدنمارك هذه المرة بعد السويد وهولندا، رغم كل تحذيرات تركيا، يدعو للقلق من حيث “كشف الأبعاد الخطيرة التي وصل إليها التعصب الديني والكراهية في أوربا من خلال استغلال أجواء الحرية المزعومة”.

#Islamophobia knows no boundaries in #Europe !

Heinous attacks on our religion Islam & our Holy Book Quran can never cast a shadow on their sanctity. These hate crimes degrade those who commit or allow them.

Seeds of hatred you sow will eventually poison your societies.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 27, 2023