دفاعات القسّام تتصدى لمقاتلات الاحتلال في سماء غزة بصواريخ “أرض جو” (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد مصورة من تصدي دفاعاتها الجوية، فجر اليوم الجمعة، لمقاتلات الاحتلال الإسرائيلي في سماء غزة بصواريخ أرض-جو.

وقالت القسّام في بيان “تصدت دفاعاتنا الجوية فجرًا للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية”.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في غزة، في حين تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع صوب الأراضي المحتلة، وذلك بعد مجزرة في جنين أمس استُشهد فيها 9 فلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن مقاتلات الاحتلال أغارت فجرًا على أهداف لحركة حماس، بينها موقع لإنتاج قذائف صاروخية في مخيم المغازي وسط القطاع، ردًّا على قصف عسقلان.

وأطلقت المقاومة نيرانًا ثقيلة اتجاه طائرات الاحتلال التي حلّقت في أجواء قطاع غزة، كما واصلت مضادات المقاومة الأرضية التصدي للمقاتلات الإسرائيلية.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والتوجه إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ردًّا على “المجزرة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.