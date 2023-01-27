ألمانيا تدرب أول دفعة من الجنود الأوكرانيين على مركبات “ماردر”

وصلت أول دفعة من الجنود الأوكرانيين إلى ألمانيا للتدرب على استخدام مركبات المشاة القتالية من طراز “ماردر” (Marder)، التي من المقرر أن تتسلم كييف منها 40 مركبة بعد انتهاء التدريب.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية، بوصول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى مدينة كولونيا أمس الخميس وستبدأ قريبًا التدريب على نظام الأسلحة الجديد.

ويندرج التدريب ضمن إطار المساعدات العسكرية الألمانية التي توجهها لأوكرانيا، كما سترسل الولايات المتحدة مركبات مشاه قتالية من طراز “برادلي” إلى أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك تعتزم الحكومة الألمانية تدريب جنود أوكرانيين على نظام الدفاع الجوي من طراز “باتريوت”، والذي تعهدت واشنطن بالفعل تسليمه إلى أوكرانيا قبيل أعياد الميلاد.

وحصلت أوكرانيا في الآونة الأخيرة على دعم واسع من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، بعد إلحاح شديد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلنت واشنطن أول أمس إرسال 31 دبابة من طراز “أبرامز” ضمن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وجاء القرار الأمريكي بعد ساعات من إعلان ألمانيا إرسال 14 دبابة من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا والسماح للدول التي تمتلكها بتزويد كييف بها، وسبق ذلك إعلان بريطانيا قبل أيام أنها سترسل نفس العدد تقريبًا من دبابات “تشالنجر 2” التي تصنعها.

كما أعلنت دول أوربية أخرى مثل النرويج وإسبانيا وبولندا أنها سترسل أعدادا مماثلة من دبابات “ليوبارد 2” التي تمتلكها إلى أوكرانيا، وقبل ذلك، أعلنت باريس وواشنطن عن تزويد كييف بمركبات مدرعة للاستطلاع وقوات المشاة.