بإنتاج يصل إلى 2.5 طن سنويا.. أردوغان يفتتح منجم ذهب ويجري أول عملية صب للسبائك (صور)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، منجم ذهب في قضاء سوغوت بولاية بيلاجيك غربي البلاد، وصبّ السبائك الذهبية الأولى.

وقال أردوغان في كلمته خلال عملية الافتتاح “ستعمل منشأة منجم غوبريتاش للذهب بقدرة إنتاج سنوية للذهب تصل إلى 2.5 طن في البداية”.

وأضاف “سيكون هذا المنجم عند تشغيله بكامل طاقته أحد أكبر ثلاثة مناجم في بلدنا، وسننتج أكبر قدر من الذهب”، مشيرًا إلى أن بلاده حطمت العام الماضي رقمًا قياسيًا في تاريخها بحجم الصادرات المعدنية بواقع 6.5 مليارات دولار.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء افتتاح منجم ذهب وصبّ أول قطعة ذهب استُخرجَت من المنجم بقضاء سوغوت في ولاية بيلاجيك شمال غربي #تركيا pic.twitter.com/PD1dlZU36r — TRT عربي (@TRTArabi) January 27, 2023

واستطرد أردوغان “لقد بدأنا منذ يناير/كانون الثاني 2021 مرحلة الاستثمار في منجم سوغوت، الذي تديره شركة غوبراطاش للتعدين”.

وبيّن الرئيس التركي أن بلاده حققت خلال العشرين سنة الماضية (مدة حكم حزب العدالة والتنمية) أكبر حملات التنمية والديمقراطية في تاريخها.

وقال إن حكومات الحزب المتعاقبة جعلت البلاد مركزًا للإنتاج والتجارة في المنطقة عبر العمل بجهد وإخلاص كبيرين خلال العشرين سنة الماضية، موضحًا أن الصادرات المعدنية خلال العام الماضي زادت بنسبة 9.1% مقارنة بالعام الذي سبقه.

Bilecik, 14 Mayıs’ta şanına yakışır bir ses verecek… Teşekkürler Bilecik! 🇹🇷 pic.twitter.com/BMnRTlODMv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2023

ومن المقرر أن يخوض أردوغان الانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 مايو/أيار المقبل.

وكانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر في 18 يونيو/حزيران المقبل، إلا أن أردوغان صرح مؤخرًا أن 14 مايو هو الأنسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاده.