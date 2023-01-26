“لن يمحو وجودنا”.. رشيدة طليب تتحدى بن غفير وترفع علم فلسطين في الكونغرس الأمريكي

تحدّت عضو الكونغرس الأمريكي، النائبة رشيدة طليب، الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير، ورفعت علم فلسطين في مكتبها بمجلس النواب.

وردّت النائبة الأمريكية ذات الأصل الفلسطيني بذلك على قرار الوزير المتطرف منع رفع الأعلام الفلسطينية في الأراضي المُحتلّة.

ونشرت رشيدة، أمس الأربعاء، عبر حسابها على تويتر صورة وهي تقف بجانب العلم الفلسطيني المرفوع في مكتبها مع علم الولايات المتحدة وعلم الكونغرس.

وأوضحت النائبة أن مبادرتها جاءت ردًّا على منع الفلسطينيين من رفع علم بلادهم في الأراضي المحتلة بموجب أمرٍ من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف.

Palestinians may be banned from flying their flag under an apartheid government, but we can still proudly do it at my office. I’m proud to be a Palestinian American and I want the Palestinian people to know that not all Americans support apartheid. No one can erase our existence. pic.twitter.com/vuW5ciLo1k — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) January 25, 2023

وكتبت: “قد يُمنع الفلسطينيون من رفع علمهم تحت حكومة الفصل العنصري، لكن ما زال بإمكاننا رفعه بفخرٍ في مكتبي”.

وتابعت: “أنا فخورة بكوني أمريكية فلسطينية، وأريد أن يعرف الشعب الفلسطيني أن ليس كل الأمريكيين يدعمون الفصل العنصري، لا أحد يستطيع محو وجودنا”.

وبرغم تعرض رشيدة طليب للهجوم من قبل اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة ومن شخصيات موالية لإسرائيل، كما جرت العادة إثر في كثيرٍ من مواقفها الداعمة لفلسطين، فإن خطوتها تلك لاقت إشادة وترحيبًا.

وفازت الأمريكية المسلمة رشيدة طليب، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وفازت بنسبة 73.7% من أصوات الناخبين بولاية ميتشغان، متقدمة على منافسها الجمهوري ستيفن إيليوت الذي نال 23.4% فقط من الأصوات.

وفي مايو/ أيار الماضي، قدّمت النائبة الديمقراطية مشروع قرار للاعتراف بـ”النكبة الفلسطينية” ورفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وكتبت رشيدة على تويتر “قدّمت اليوم مشروع قرار يعترف بالنكبة حيث دُمّرت 400 بلدة وقرية فلسطينية، وطُرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم وأصبحوا لاجئين”.

Today, I introduced a resolution recognizing the Nakba (catastrophe), where 400 Palestinian towns and villages were destroyed, over 700,000 Palestinians uprooted from their homes, and made refugees. — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) May 16, 2022

وتتعرض رشيدة طليب إلى جانب النائبة المسلمة إلهان عمر باستمرار لحملات معادية يأتي أغلبها من “أيباك” (AIPAC)، وهي منظمة أمريكية يهودية، تعد أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة وأكثرها تأثيرًا في الكونغرس الأمريكي.

وكثفت المنظمة جهودها خلال الأشهر الأخيرة سعيًا لهزيمة منتقدي إسرائيل في الكونغرس، وعلى رأسهم النائبة رشيدة وزميلتها إلهان.