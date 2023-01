“لن يمحو وجودنا”.. رشيدة طليب تتحدى بن غفير وترفع علم فلسطين في الكونغرس الأمريكي

تحدّت عضو الكونغرس الأمريكي، النائبة رشيدة طليب، الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير، ورفعت علم فلسطين في مكتبها بمجلس النواب.

وردّت النائبة الأمريكية ذات الأصل الفلسطيني بذلك على قرار الوزير المتطرف منع رفع الأعلام الفلسطينية في الأراضي المُحتلّة.

ونشرت رشيدة، أمس الأربعاء، عبر حسابها على تويتر صورة وهي تقف بجانب العلم الفلسطيني المرفوع في مكتبها مع علم الولايات المتحدة وعلم الكونغرس.

وأوضحت النائبة أن مبادرتها جاءت ردًّا على منع الفلسطينيين من رفع علم بلادهم في الأراضي المحتلة بموجب أمرٍ من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف.

Palestinians may be banned from flying their flag under an apartheid government, but we can still proudly do it at my office. I’m proud to be a Palestinian American and I want the Palestinian people to know that not all Americans support apartheid. No one can erase our existence. pic.twitter.com/vuW5ciLo1k

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) January 25, 2023