لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة استشهاد عز الدين ياسين صلاحات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت سابق الخميس.

ويظهر المقطع الشهيد (22 عامًا) وهو يطلق الرصاص على قوة الاحتلال التي اقتحمت المخيم قبل أن يصاب ويسقط على الأرض.

واستشهد 10 وأصيب العشرات من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام قوة تابعة له مدينة ومخيم جنين.

وأطلقت قوة الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين الذين تصدوا لها.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من 3 محاور، وقامت بتدمير السيارات التي تعترض طريقها، واحتل القناصة الأسطح.

وأضاف أن العملية العسكرية كبيرة ليست كسابقاتها، وأن الاحتلال استخدم الجرافات العسكرية التي قامت بهدم سور نادي مخيم جنين، ثم سدت المنافذ التي تؤدي إلى المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن القوة الخاصة التي اقتحمت المخيم في البداية وصلت متخفية داخل شاحنة لتوزيع الألبان.

وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله.