شركة ميتا تسمح بعودة ترمب إلى فيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة ميتا أنها تعتزم السماح قريبا بإعادة تفعيل حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على فيسبوك وإنستغرام، بعد عامين من حظرهما في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون الدولية “سنعيد تفعيل حسابي السيد ترمب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة”، مضيفا أن ذلك سيترافق مع “قواعد حماية جديدة” لمنع تكرار المخالفات السابقة.

وأشار كليغ الى أنه من الآن فصاعدا، يمكن تعليق حساب الزعيم الجمهوري مدة تصل إلى عامين عن كل انتهاك لسياسات المنصة.

ولم يتضح بعدُ متى يرغب ترمب -الذي أعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية للمرة الثالثة- في العودة إلى المنصتين، كما أن ممثليه لم يردوا على طلب للتعليق على هذا الأمر.

We know any decision we make on this will be fiercely criticised. We tried to make it as best we can consistent with our values and the process established in response to @oversightboard ’s guidance. 4/4 https://t.co/jqWpWi0d1J

وقال ترمب (76 عاما) في وقت سابق إن تغييبه أدى إلى خسارة فيسبوك “مليارات الدولارات” من قيمته.

وحذر ترمب على موقعه “تروث سوشال” من أن “شيئا كهذا لا ينبغي أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو لأي شخص آخر لا يستحق العقاب”.

وقام فيسبوك بحظر حساب ترمب بعد يوم من تمرد 6 يناير/ كانون الثاني 2021، عندما حاولت مجموعة من أنصاره منع تنصيب جو بايدن رئيسًا من خلال اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وكان نجم تلفزيون الواقع السابق وقطب العقارات قد أمضى أسابيع في الترويج لمزاعم بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت منه، وحُوكِم لاحقًا بتهمة التحريض على أعمال الشغب.

وكان سكوت غاست محامي ترمب قد وجه رسالة إلى شركة ميتا يطلب فيها عقد اجتماع لمناقشة إعادة ترمب الفورية للمنصة التي يبلغ عدد متابعيه عليها 34 مليونا، باعتبار أن كونه منافسًا رئيسيًّا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة يبرر إنهاء الحظر.

وكتب غاست “نعتقد أيضا أن الحظر المستمر يعد جهدا متعمدا من قبل شركة خاصة لإسكات الصوت السياسي للسيد ترمب”.

ويعود بعض الفضل في فوز ترمب المفاجئ في الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى تأثيره الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد مالك تويتر الجديد إيلون ماسك أيضا تفعيل حساب ترمب على المنصة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.

As a general rule, we don’t want to get in the way of open debate on our platforms, esp in context of democratic elections. People should be able to hear what politicians are saying – good, bad & ugly – to make informed choices at the ballot box. 1/4

— Nick Clegg (@nickclegg) January 25, 2023