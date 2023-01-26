موسكو: إمداد أوكرانيا بالدبابات جزء من مخطط لشن حرب ضدنا ونحذر من “القنابل القذرة”

قالت روسيا إن إمداد أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية يثبت أن ما يجري هو جزء من مخطط سابق لشن حرب ضدها، وحذرت من أن إمداد كييف بقذائف مزودة باليورانيوم لاستخدامها من خلال تلك الدبابات، سيعد استخدامًا للقنابل النووية القذرة ضدها.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن كونستانتين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا، تحذيره من أن بلاده ستعدّ إمداد أوكرانيا بقذائف مزودة باليورانيوم، لاستخدامها من خلال دبابات “ليوبارد 2″، بمثابة استخدام للقنابل النووية القذرة ضدها.

وقال المسؤول الروسي خلال جلسة لمنتدى التعاون الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا إن موسكو تعلم أن دبابة “ليوبارد 2″، ومدرعات أخرى أعلنت دول غربية إرسالها لأوكرانيا، قادرة على إطلاق قذائف خارقة للدروع مزودة باليورانيوم، مثل تلك التي تم استخدامها في العراق ويوغوسلافيا، محذرًا من أن على الدول التي تزود أوكرانيا بهذه القذائف تحمل المسؤولية.

وفي السياق نقلت وكالة تاس الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها إن تزويد ألمانيا أوكرانيا بالدبابات يثبت أنها جزء من مخطط مسبق لشن حرب ضد روسيا.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على تليغرام مستشهدة ببيان لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن على دول أوربا العمل سويًا، وعدم تبادل إلقاء التهم بينما “تشن” حربًا ضد روسيا.

كما أشارت إلى تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بأن اتفاق مينسك 2015 كان مجرد محاولة لشراء الوقت من أجل تقوية أوكرانيا.

بدوره ندد السفير الروسي في ألمانيا بقرار برلين تسليم دبابات “ليوبارد” إلى أوكرانيا، وكتب على حساب سفارته في تليغرام “إنه قرار خطير للغاية من شأنه أن ينقل النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة”.

وأضاف أن “ذلك يجعلنا نقتنع من جديد بأن ألمانيا، مثل أقرب حلفائها، لا تريد حلًا دبلوماسيًا للأزمة الأوكرانية، وتريد تصعيدًا دائمًا”.

كما اتهم السفير الروسي برلين أنها بتسليم الدبابات “عادت عن تعهداتها التاريخية” المرتبطة “بجرائم النازية” خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى محاولة هتلر غزو روسيا خلال الحرب العالمية الثانية، قائلًا: “مع موافقة الحكومة الألمانية، سيتم إرسال دبابات تحمل الصلبان الألمانية مجددًا إلى الجبهة الشرقية مما سيؤدي حتمًا إلى مقتل جنود روس ومدنيين أيضًا”.

وأعلنت ألمانيا، الأربعاء، إرسال 14 دبابة قتال رئيسية من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا، والسماح للدول التي تمتلكها بإرسالها أيضًا.