حشود فلسطينية غاضبة تشيع جثامين عدد من شهداء جنين (فيديو)

شيعت جماهير حاشدة من أبناء الشعب الفلسطيني، عددا من جثامين شهداء جنين الـ9 الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وشهدت مسيرات تشييع الشهداء إطلاق الرصاص في الهواء وهتافات غاضبة وتكبيرات والمطالبة بالثأر لدماء الشهداء، ودعم المقاومة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوعّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الاحتلال بـدفع ثمن المجزرة التي ارتكبتها في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، الخميس، مشددا على أن رد المقاومة لن يتأخر.

وقال العاروري في بيان: سيدفع الاحتلال ثمن مجزرة جنين ومقاومتنا لن تنكسر وردها لن يتأخر.

ودعاها العاروري المقاومة إلى الرد على العدو والاشتباك معه في كل مناطق الضفة الغربية والأراضي المحتلّة.

كما دعا العاروري الفلسطينيين إلى أوسع مواجهة مع قوات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.

وأشاد العاروري بالمعركة التي خاضها عناصر من الفصائل الفلسطينية في جنين والتي انتفضت لصد العدوان والدفاع عن الشعب وكبدت القوات (الإسرائيلية) خسائر محققة.

وحذّرت حركة الجهاد الإسلامي من اندلاع معركة قريبة ومفتوحة في قطاع غزة، في حال لم تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين.

وتعد عملية اقتحام مخيم جنين اليوم الخميس الأكبر منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أشهر تكثيف عمليات الاقتحام شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية.