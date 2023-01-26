ردا على مجزرة جنين.. الرئاسة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني والتوجه لمجلس الأمن والجنائية الدولية (فيديو)

أعلنت الرئاسة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع “الاحتلال الإسرائيلي” والتوجه لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ردًا على “المجزرة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان قرأه نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحضور الرئيس محمود عباس.

وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية قررت خلال اجتماعها أن “التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن”.

وأعلن أنه تقرر أيضًا “التوجه الفوري إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب”.

وذكر المسؤول الفلسطيني أن القيادة قررت أيضًا “التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين اليوم إلى الملفات التي سبق تقديمها للمحكمة”.

وقال أبو ردينة إن القيادة وجهت “الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن”.

وأضاف أن الرئيس محمود عباس وجّه الدعوة إلى “جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له”.

وذكر أبو ردينة أن أكثر من “30 شهيدًا سقطوا نتيجة عمليات القتل اليومية لأبناء الشعب” الفلسطيني منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، منهم “11 شهيدًا خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الخميس.

وعقب الإعلان الفلسطيني، أعربت الولايات المتّحدة عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط “من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة”.

وأضافت “نعتقد أنّه من المهم جدًا أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما”.

وقالت إن واشنطن قلقة بشأن الخسائر البشرية “المؤسفة” التي وقعت في جنين، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين يسعون إلى فهم ما حدث.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن سيسافر إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية في رحلة تستمر من الأحد إلى الثلاثاء.