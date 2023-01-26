شهداء وجرحى في اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها (فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 9 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، مضيفة أن الوضع في المخيم حرج للغاية ويصعب إجلاء المصابين وإنقاذهم.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن عدد الإصابات وصل إلى 16 بينها 4 في حالة خطيرة مضيفة أن هذه الحصيلة ليست نهائية نظرا لأن قوات الاحتلال تمنع وصول المسعفين للمصابين لإنقاذهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

شاهد| اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين. pic.twitter.com/H3SMpVcuvH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله.

وأعلنت مديرية تربية جنين عن تأخير دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.

وذكرت مصادر محلية أن القوة الإسرائيلية الخاصة التي اقتحمت مخيم جنين، وصلت متخفية داخل شاحنة لتوزيع الألبان.

وأصيب عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم أطفال، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى.

وأفادت وزارة الصحة، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي، مما أدى إلى إصابة عشرات المرضى بالاختناق.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال استخدمت الجرافات العسكرية وقامت بهدم سور نادي مخيم جنين ثم سدت المنافذ التي تؤدي إلى المخيم.

وأضاف أن العملية العسكرية كبيرة ليست كسابقاتها وإن قوات الاحتلال دخلت من 3 محاور وقامت بتدمير السيارات التي تعترض طريقها، واحتل القناصة الأسطح.

ونقل المراسل عن الإسعاف الفلسطيني أن قوات الاحتلال تعيق وصوله إلى أطراف المخيم ومحاولة إسعاف المصابين ونقل الشهداء.

استمرار وصول الإصابات لمستشفى ابن سينا في جنين pic.twitter.com/93ap0E6v7P — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

صمت دولي مريب

من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال في ظل صمت دولي مريب.

وفي ردود المقاومة الفلسطينية أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أن “جنين تواصل المقاومة ضد المحتل الصهيوني، وتثبت ريادتها وعنفوانها عبر كل محطات تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.”

وقال قاسم في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن جنين تقود ملحمة خالدة في مواجهة الاحتلال، وما يجري فيها هو جزء من حسم المعركة معه، لافتًا إلى أن الاحتلال يمعن في القتل والإجرام في مخيمها متوهمًا أنه يمكن وقف هذا المد الثوري العظيم.

المقاومة جاهزة

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن صمود المقاومة وبسالتها في مخيم جنين دلالة واضحة على التمسك بالحق والدفاع عنه مهما بلغت التضحيات.

وأشاد سلمي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، بالوحدة الميدانية التي تشهدها ساحة المواجهة والاشتباك في مخيم جنين، مؤكدا أن المقاومة في كل مكان وجاهزة ومستعدة للمواجهة القادمة إذا استمرت الحكومة الفاشية وجيشها المجرم في العدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف “لن ندخر جهدًا في إسناد جنين، وكل الشعب الفلسطيني اليوم كالجسد الواحد في معركة الصمود التي تتصدرها جنين وكتيبتها الباسلة ومقاومتها الشجاعة”.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكا عنيفا في جنين مع قوة إسرائيلية خاصة ويستهدفونها بوابل كثيف من الرصاص والمتفجرات من مسافة صفر.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيدا ملحوظا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.