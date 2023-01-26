إسقاط مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين (فيديو)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط إحدى طائراته المسيرة خلال اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني كبير لم تسمه، أنه تم إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية بجنين.

ولم توضح تفاصيل إسقاط المسيرة لكنها قالت إنه “لا خشية من تسريب معلومات”.

شاهد| مقاومون يسقطون طائرة تصوير "درون" تابعة لقوات الاحتلال كانت تحلق في مخيم جنين. pic.twitter.com/QcgOQHHEgN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

واكتفى جيش الاحتلال الإسرائيلي ببيان مقتضب قال فيه “تنفذ قوات الأمن نشاطا أمنيا في مخيم جنين للاجئين”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنّة، وإصابة 20 آخرين 4 منهم في حالة خطرة.

وقال جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في بيان مشترك، إن العملية التي جرت في قلب مخيم جنين كانت تستهدف خلية عسكرية لعناصر من الجهاد الإسلامي.

ووفق مراقبين فلسطينيين تعد عملية اقتحام مخيم جنين هي الكبرى منذ تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته هناك.