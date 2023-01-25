التجديد الـ43.. محكمة مصرية تمدد حبس الزميل هشام عبد العزيز 45 يوما

جددت محكمة مصرية، الأربعاء، حبس الزميل هشام عبد العزيز الصحفي في قناة الجزيرة مباشر 45 يومًا، لتتجاوز مدة حبسه أكثر من 1350 يومًا.

وتجاوزت مدة اعتقال السلطات المصرية للزميل هشام أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

واعتقل الأمن المصري هشام خلال زيارة عائلية في يونيو/حزيران 2019، وضمه إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، وقررت النيابة الإفراج عنه بعد ذلك إلا أن السلطات أعادت تدويره من خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

عاجل| محكمة مصرية تجدد حبس الزميل #هشام_عبدالعزيز 45 يوما للمرة الثالثة والأربعين ليتجاوز بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي#مصر — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) January 25, 2023

وخضع هشام لتجديد الحبس في القضية الأولى 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، كما خضع لتجديد واحد لمدة 45 يومًا.

وبعد تدويره في القضية الثانية، تم تجديد حبسه 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، ثم 22 مرة مدة كل منها 45 يومًا، بإجمالي 43 قرار تجديد حبس احتياطي على مدى القضيتين، ليتجاوز الزميل هشام مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون بعامين.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه، ويعاني ارتفاعًا في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

ويعاني الزميل هشام عبد العزيز تكلسًا بعظمة الركاب في الأذن الوسطي، مما يؤثر في قدرته على السمع.

وإلى جانب هشام، تعتقل السلطات المصرية 2 آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، خلال ذهابهما إلى مصر في إجازة اعتيادية.

وتجاوزت مدة اعتقال الزميل ربيع الشيخ 500 يوم، بينما مرّ أكثر من ألف يوم على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم.