رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد يتسلم مهام منصبه (فيديو)

أصبح كريس هيبكنز رئيسا لوزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرديرن التي أعلنت استقالتها بشكل مفاجئ الخميس الماضي، قائلة إنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد.

واختار حزب العمال الحاكم هيبكنز، 44 عاما، ليحل محل جاسيندا كزعيم للحزب ورئيسا للوزراء في اجتماع الأحد الماضي.

وكان هيبكنزالمرشح الوحيد لهذا المنصب، وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير.

ولعب هيبكنز دورا مهما في تصدي نيوزيلندا لجائحة فيروس كورونا.

وتم انتخاب هيبكنز لأول مرة عضوا في البرلمان عن حزب العمال في عام 2008، وتم تعيينه وزيرا للصحة في يوليو/تموز 2020 قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن التصدي لفيروس كورونا في نهاية العام.

وسبب إعلان جاسيندا أرديرن، 42 عاما، الاستقالة صدمة في نيوزيلندا.

وظهرت جاسيندا على الساحة الدولية في عام 2017 عندما أصبحت أصغر رئيسة حكومة في العالم في سن 37. وبعد ثمانية أشهر من توليها رئاسة الوزراء، أصبحت ثاني زعيمة منتخبة تلد أثناء توليها المنصب، بعد رئيسة الوزراء الباكستانية بينظير بوتو.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات العامة في تيوزيلندا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.