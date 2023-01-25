وكالة الأنباء الألمانية: برلين تقرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا

قرر المستشار الألماني أولاف شولتس إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، وفقا لمصادر حكومية تحدث لوكالة الأنباء الألمانية.

وجاء القرار بعد أسابيع من الأخذ والرد وتصاعد ضغوط أوكرانيا وشركاء آخرين على برلين لاتخاذ هذا القرار.

وقالت مجلة شبيغل، التي كانت أول من أورد هذا النبأ، إن القرار يتعلق بمجموعة واحدة على الأقل من دبابات ليوبارد2 من طراز “إيه6” سيتم توفيرها من مخازن الجيش الألماني. وتتألف المجموعة عادة من 14 دبابة.

ونقل موقع (تي-أولاين) الإخباري عن كريستيان دور، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر المشارك في الحكم “اتخذ المسشتار اليوم قرارا أخذه الجميع على محمل الجد. حقيقة أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد إشارة قوية على التضامن”.

وذكرت مجلة شبيغل أن حلفاء آخرين، في الدول الاسكندنافية على سبيل المثال، يعتزمون الانضمام إلى ألمانيا في تزويد كييف بدبابات ليوبارد.

يذكر أن الجبهة الأمامية في شرق أوكرانيا لم تشهد تحركا يذكر منذ أسابيع وتأمل كييف في أن تساعدها الدبابات على العودة إلى شن هجوم واستعادة المزيد من الأراضي التي احتلتها روسيا. وفي الوقت نفسه تتخوف أوكرانيا من شن روسيا هجوما في الربيع المقبل.

وكانت الحكومة البولندية قدمت طلبا رسميا في وقت سابق الثلاثاء إلى ألمانيا للحصول على تصريح بتوريد دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا الأمر الذي وضع برلين تحت ضغط ملموس للتحرك.