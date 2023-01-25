بايدن يعلن إرسال دبابات من طراز “أبرامز” إلى أوكرانيا (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تشمل 31 دبابة ثقيلة من طراز “أبرامز”.

ويأتي القرار الأمريكي بعد ساعات من إعلان ألمانيا إرسال دبابات ثقيلة من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا والسماح للدول التي تمتلكها بإرسالها أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي إن المساعدات العسكرية والدبابات هي لتمكين “أوكرانيا للدفاع عن أراضيها ولا تمثل تهديدا هجوميا ضد روسيا”.

وأضاف أن “القوات الأوكرانية تعمل من أجل تحرير أراضيها لذلك يجب أن تتحسن قدراتها أمام القوات الروسية على المدى الطويل”.

وأوضح أن موعد تسليم دبابات أبرامز لأوكرانيا يتوقف على مدى جاهزية قواتها والاستعداد لاستخدامها.

وقال بايدن إن “تمكين أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها التزام عالمي واسع”، مشيرا إلى أنه تواصل مع المستشار الألماني والرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وإيطاليا لبحث مواصلة التعاون لدعم أوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وأوربا متحدتان بشكل كامل في دعم أوكرانيا، مؤكدا العمل على تعزيز قدرات قواتها.

وقال الرئيس الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ظن أن بإمكانه أن يفرق بيننا وبين حلفائنا الأوربيين لكنه كان مخطئا وفشل في ذلك”.

وذكر أن “الحرب يجب أن تنتهي بشروط عادلة، ولو أرادت روسيا لانتهت الحرب اليوم”.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر لألمانيا على “موقفها في توفير الدعم العسكري لأوكرانيا”.

وقبيل كلمة الرئيس الأمريكي، أعلن البيت الأبيض أن بايدن بحث تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن وزارة الدفاع (البنتاغون) ستعمل على توصيل الوقود والمعدات التي ستحتاجها كييف لتشغيل وصيانة دبابات أبرامز.

وأضاف المسؤول أن دبابات أبرامز “معقدة وتتطلب قدرا كبيرا من التدريبات والصيانة وذلك لن يتم في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن دولا أخرى ستقدم مدرعات لأوكرانيا ستستخدم في المعارك في غضون الأسابيع والأشهر المقبلة.

وذكرت وكالة الأناضول ان “الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا 8 دبابات للنجدة من طراز “إم 88” لدعم دبابات أبرامز في حالة تعرضها لأي عطل.

وبعد كلمة الرئيس الأمريكي، أعلن وزير النرويجي بيورن آريلد غرام أن بلاده سترسل دبّابات “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا، لكنه لم يحدد عدد الدبابات التي سترسلها أوسلو إلى كييف.

وأعلنت ألمانيا، في وقت سابق الأربعاء، إرسال 14 دبابة قتال رئيسية من طراز “ليوبارد 2″، بينما أعلنت بريطانيا قبل أيام أنها سترسل نفس العدد تقريبا من دبابات “تشالنجر 2”.

وأعلنت بولندا أنها مستعدة لإرسال ما يصل إلى 14 دبابة “ليوبارد 2″، وقدمت طلبا إلى برلين للحصول على الموافقة. ورحبت وارسو بموافقة ألمانيا على إعادة تصدير الدبابة من الدول التي تستخدمها.

كما أعلنت إسبانيا وهولندا وفنلندا استعداهم لإرسال دبابات “ليوبارد” إلى أوكرانيا.

وقالت ألمانيا، التي أجرت محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إن الهدف بشكل عام هو تزويد أوكرانيا بكتيبتين من دبابات ليوبارد 2.

وتتكون الكتيبة عادة من ثلاث أو أربع سرايا، كل منها تتكون من نحو 14 دبابة، وهذا قد يعني إرسال ما مجموعه نحو 80 إلى 110 من الدبابات ألمانية الصنع.