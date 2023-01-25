الاحتلال يدكّ 6 منازل في الضفة ويهدم بيت الشهيد عدي التميمي شرقي القدس (فيديو)

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 6 منازل في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية، في عملية مستمرة قد تشمل عددًا آخر من المنازل، كما شرعت بهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عمليات الهدم في قرية الديوك التحتا شملت حتى اللحظة ستة منازل، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بشكل محكم، ومنع المواطنين من الوصول إلى مواقع الهدم.

وتتعرض “الديوك التحتا” إلى اعتداءات متواصلة من الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

محاصرة منزل التميمي وهدمه بالمطارق

في الأثناء، شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل عائلة الشهيد التميمي في ضاحية السلام ببلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، باستخدام المطارق اليدوية، لكونه يقع في الطابق السادس من عمارة سكنية.

وكانت قوات الاحتلال قد أخذت قياسات منزل عائلته في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





واستُشهد عدي التميمي (22 عامًا) في 19 أكتوبر الماضي، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس، وقالت سلطات الاحتلال إن التميمي (22 عامًا) أصاب حارس أمن إسرائيليًّا.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن التميمي كان قد أطلق النار قبل تاريخ استشهاده بـ10 أيام على جنود وحراس إسرائيليين في حاجز بمدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس، مما أدى إلى مقتل مجندة وإصابة اثنين من أفراد الأمن.

وكان شبان مخيم شعفاط المقدسي قد ابتكروا طريقة جديدة للمقاومة بحلق رؤوسهم، للتمويه على الاحتلال وتعقيد عمليات البحث عن عدي التميمي في أعقاب تنفيذ عملية حاجز المخيم.