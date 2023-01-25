أمام أعيُن والدته وشقيقه.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمالي الضفة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر لحلوح (20 عامًا) برصاص الاحتلال، قرب قرية جيت، أمام مرأى والدته وشقيقه.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال أنه أطلق النار على فلسطيني حاول طعن جندي في موقع عسكري قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن “مسلحًا وصل بسكين إلى موقع عسكري، وحاول طعن جندي إسرائيلي عند النقطة، وتم تحييد المهاجم من قِبل القوة الموجودة على الفور، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

ניסיון פיגוע דקירה אירע לפני זמן קצר על ציר 55 הסמוך ליישוב קדומים שבמרחב חטיבת שומרון. מחבל חמוש בסכין הגיע לעמדה צבאית וניסה לדקור לוחם צה"ל בנקודה, המחבל נוטרל על ידי הכוח במקום.

אין נפגעים לכוחותינו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 25, 2023

وتشهد الطريق الواصلة بين مدينتي نابلس وقلقيلية أزمة مرورية خانقة، بسبب حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال في محيط المكان.

وباستشهاد لحلوح، يرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 19 بينهم 4 أطفال، بينما شهد العام الماضي 224 شهيدًا.