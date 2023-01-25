إصابة سفينة مملوكة لتركيا بصاروخ في ميناء خيرسون جنوب أوكرانيا (فيديو)

أوضح مقطع مصور ومصادر ملاحية أن صاروخا أصاب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق بها، بحسب وكالة رويترز.

وقالت شركة آمبري للأمن البحري إن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة توزلا مما تسبب في نشوب الحريق. وأظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

وتمكنت الوكالة من تأكيد الموقع بناء على السفن والمباني التي أظهرتها اللقطات والتي تطابقت مع صور أقمار صناعية للمنطقة.

والسفينة التي ظلت عالقة في الميناء منذ فبراير/ شباط 2022 تديرها شركة جايلي شيبينغ.

#repost@salvage_and_wreck

The Turkish-owned Vanuatu-flagged ship #TUZLA waiting in the #Kherson Port of #Ukraine, was hit by a missile January 24, 2023, said Turkish news outlet VERYANSIN TV.nShip’s bridge burned out, and has been anchored at Kherson since February 24 2022, pic.twitter.com/X8C3vDJf9S — ⚓️MarioDeFenza⚓️ (@MarioDeFenza) January 25, 2023

وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية ومنها خيرسون وإن هذه السفن غير مشمولة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لرويترز إن “هجوما وقع مساء أمس، على الميناء على الأرجح.. والسفن التركية في خيرسون يديرها الحد الأدنى من أفراد الطاقم، لذا لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح”.

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا يوم 22 يوليو/تموز الماضي في مدينة إسطنبول على مبادرة دعمتها الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ جراء الحرب المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

ونتيجة لهذا الاتفاق جرى تصدير ملايين الأطنان من الذرة والقمح ومنتجات دوار الشمس والشعير وبذور اللفت وفول الصويا من أوكرانيا إلى مختلف الأسواق العالمية.