إصابة سفينة مملوكة لتركيا بصاروخ في ميناء خيرسون جنوب أوكرانيا (فيديو)

أوضح مقطع مصور ومصادر ملاحية أن صاروخا أصاب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق بها، بحسب وكالة رويترز.

وقالت شركة آمبري للأمن البحري إن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة توزلا مما تسبب في نشوب الحريق. وأظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

وتمكنت الوكالة من تأكيد الموقع بناء على السفن والمباني التي أظهرتها اللقطات والتي تطابقت مع صور أقمار صناعية للمنطقة.

والسفينة التي ظلت عالقة في الميناء منذ فبراير/ شباط 2022 تديرها شركة جايلي شيبينغ.

The Turkish-owned Vanuatu-flagged ship #TUZLA waiting in the #Kherson Port of #Ukraine, was hit by a missile January 24, 2023, said Turkish news outlet VERYANSIN TV.nShip’s bridge burned out, and has been anchored at Kherson since February 24 2022, pic.twitter.com/X8C3vDJf9S

— ⚓️MarioDeFenza⚓️ (@MarioDeFenza) January 25, 2023