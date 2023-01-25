“أونروا” تناشد العالم جمع 1.6 مليار دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين خلال 2023

وجهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” نداء للحصول على 1.6 مليار دولار أمريكي لدعم برامجها في مناطق عملياتها الخمس خلال 2023.

وقال المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني في بيان، الثلاثاء، إن هذا المبلغ “ضروري من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بين لاجئي فلسطين في منطقة يعمها الاضطراب”.

وأوضح أن لاجئي فلسطين يواجهون “تحديات غير مسبوقة ويعتمدون بشكل متزايد على وكالة الغوث للحصول على الخدمات الأساسية وفي بعض الأحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة”.

وذكر البيان أن معظم “لاجئي فلسطين يعيشون حاليا تحت خط الفقر، فيما يعتمد الكثير منهم على المعونات الإنسانية التي تقدمها أونروا؛ وتشمل المساعدات النقدية والغذاء”.

وقال المفوض العام للأونروا إن هناك 30 ألف موظف لدى المنظمة يعملون على تقديم “خدمات الصحة والصرف الصحي والتعليم والخدمات الاجتماعية بما في ذلك المعونات الغذائية والنقدية”.

كما أشار إلى أن أونروا تقدّم خدماتها التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في المنطقة عبر ما يزيد عن 700 مدرسة.

🚨#PalestineRefugees continue to be among the most vulnerable communities in the world As humanitarian conditions worsen, we're calling for $1.6 Billion to support our #GlobalAppeal – to continue delivering vital assistance & services that are a lifeline to #PalestineRefugees ⬇️ pic.twitter.com/SUmgag5CKR — UNRWA (@UNRWA) January 24, 2023

وقال لازاريني إن “أونروا” واجهت العام الماضي “ضغوطا هائلة” بفعل التحديات المُضاعفة، مطالبا بنموذج تمويل “أكثر استدامة يكون بموجبه للوكالة مصدر تمويل منتظم وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به”.

وأوضح أن الأونروا، التي تقدّم المساعدات لنحو 5.9 مليون فلسطيني، حصلت في العام الماضي على نحو 1.2 مليار دولار، و”للعام الرابع على التوالي، ننتهي بعجز كبير تجاوز 70 مليون دولار”.

وقال إن الوكالة تحتاج في عام 2023 إلى 848 مليون دولار للخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية، فيما سيتم تخصيص 781.6 مليون دولار أخرى لتمويل عمليات الطوارئ في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتطلب الأونروا الحصول على 311.4 مليون دولار تخصص لقطاع غزة و32.9 مليون دولار للضفة الغربية و247.2 مليون دولار لسوريا و160 مليون دولار للبنان و28.8 مليون دولار للأردن.

ودعا لازاريني الدول العربية بشكل خاص إلى ترجمة “تضامنها” السياسي مع الفلسطينيين عبر تقديم “موارد ملموسة وكبيرة”. وأوضح أن مساهمة الدول العربية مثلت 25% من موازنة الأونروا في 2018، مقابل 3% في 2021 و4% العام الماضي.

وتفاقم عجز الأونروا بعد أن سحبت الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي فيها، تمويلها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ولكنّ تولّي جو بايدن أحيا الأمل بعد الإعلان في عام 2021 عن استئناف تقديم المساعدات للأونروا التي تصل إلى 340 مليون دولار.

#الأونروا تناشد للحصول على 1,6 مليار دولار من أجل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرىhttps://t.co/4Y5eULT8Tp pic.twitter.com/g41bCGTFHF — الأمم المتحدة (@UNarabic) January 24, 2023

وتعاني “أونروا” منذ سنوات من أزمات مالية كبيرة، مما أدى إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وتأسست “أونروا” عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.