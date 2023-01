“أونروا” تناشد العالم جمع 1.6 مليار دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين خلال 2023

وجهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” نداء للحصول على 1.6 مليار دولار أمريكي لدعم برامجها في مناطق عملياتها الخمس خلال 2023.

وقال المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني في بيان، الثلاثاء، إن هذا المبلغ “ضروري من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بين لاجئي فلسطين في منطقة يعمها الاضطراب”.

وأوضح أن لاجئي فلسطين يواجهون “تحديات غير مسبوقة ويعتمدون بشكل متزايد على وكالة الغوث للحصول على الخدمات الأساسية وفي بعض الأحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة”.

وذكر البيان أن معظم “لاجئي فلسطين يعيشون حاليا تحت خط الفقر، فيما يعتمد الكثير منهم على المعونات الإنسانية التي تقدمها أونروا؛ وتشمل المساعدات النقدية والغذاء”.

وقال المفوض العام للأونروا إن هناك 30 ألف موظف لدى المنظمة يعملون على تقديم “خدمات الصحة والصرف الصحي والتعليم والخدمات الاجتماعية بما في ذلك المعونات الغذائية والنقدية”.

كما أشار إلى أن أونروا تقدّم خدماتها التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في المنطقة عبر ما يزيد عن 700 مدرسة.

