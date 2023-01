ملك الأردن يلتقي نتنياهو في عمان ويشدد على احترام الوضع القائم في الحرم القدسي

شدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف أعمال العنف واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله الثاني شدد خلال اللقاء “على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به”.

وأضاف البيان أن ملك الأردن أكد أيضا على “ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام”.

وذكر أن الملك عبد الله الثاني أعاد التأكيد “على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وأشار إلى أن اللقاء بحث أيضا “ضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية”.

ولم يذكر البيان موعد وصول نتنياهو إلى الأردن أو مدة زيارته.

بدوره، أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث مع الملك الأردني قضايا المنطقة.

وأضاف أن الجانبين أكدا على “ضرورة التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين البلدين، للمساهمة في استقرار المنطقة”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu flew today to Jordan to meet with King Abdullah II. The two leaders discussed regional issues, especially strategic, security and economic cooperation between Israel and Jordan, which contributes to regional stability.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 24, 2023