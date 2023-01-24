مقتل ضابطين ورقيب في تحطم مروحية عسكرية بالجزائر (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، مقتل طاقم طائرة مروحية من 3 أفراد في تحطم طائرتهم خلال “مهمة تدريبية” بولاية عين الدفلى على بُعد نحو 200 كليومتر جنوب غرب العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان بثه التلفزيون الحكومي إنه “إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مروحية من طراز (MI -171) بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية”.

وأوضح البيان أن الضحايا هم “العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب شبوع أسامة”.

وأضاف أن رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة “أمر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادث”.

وتقدّم الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد المجيد تبون بـ”تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي”، وفق التلفزيون الرسمي.

ووقعت حوادث جوية عدة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة بالجزائر، آخرها في مارس/آذار حيث قُتل طيار إثر تحطم طائرته المقاتلة من طراز (ميغ 29) في وهران غربي البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، قُتل ثلاثة ضباط في البحرية الجزائرية إثر تحطم مروحية قبالة تيبازة قرب الجزائر العاصمة.

وفي يناير/كانون الثاني من السنة ذاتها، تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة خلال طلعة تدريبية ليلية شرقي البلاد، مما أدى إلى مقتل طيارَيها.

وأسفر حادثا مروحيتين عسكريتين في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2017 عن مقتل 5 أشخاص.

وتعود أسوأ كارثة جوية حديثة إلى أبريل/نيسان 2018، عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز (إليوشن-76) عقب إقلاعها من قاعدة بوفاريك جنوب الجزائر العاصمة، مما أسفر عن مقتل 257 شخصا معظمهم من العسكريين وأفراد عائلاتهم.