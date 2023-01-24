مصادر سودانية للجزيرة مباشر: البرهان التقى الكتلة الديمقراطية وأبلغها سحب مبادرته

أفاد مراسل الجزيرة مباشر نقلًا عن مصادر سودانية مطلعة بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عقد اجتماعًا، أمس الاثنين، مع قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) أبلغها خلاله سحب مبادرته التي كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر مع مجموعة المجلس المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن سحب المبادرة جاء بسبب رفض المجلس المركزي التفاوض مع الكتلة الديمقراطية باعتباره “تحالفًا”.

وأضافت أن مبادرة البرهان كانت تهدف إلى الجمع بين ورقة الإعلان السياسي التي أعدّتها الكتلة الديمقراطية والاتفاق الإطاري.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم مساء الاثنين، كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وقيادات من شرق السودان.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أُعلن في الخرطوم التوقيع على اتفاق “إطاري” بين العسكريين وقوى سياسية متعددة، ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون مدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

وبدأت في الخرطوم الأسبوع الماضي، جلسات المرحلة النهائية من العملية السياسية بين المكونين العسكري والمدني المُوقعين على الاتفاق الإطاري.

وتشمل المرحلة النهائية للعملية السياسية 5 محاور، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.

وينتظر السودانيون تشكيل حكومة مدنية جديدة، أملًا في إنهاء أزمة احتدمت بالبلاد منذ إجراءات البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التي حل فيها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وأعلن حالة الطوارئ.