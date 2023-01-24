لبنانيون يقطعون طُرقا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية (فيديو)

قطع لبنانيون طُرقا عدة بالعاصمة بيروت ومناطق أخرى في البلاد، الثلاثاء، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأظهرت لقطات عددا من اللبنانيين وهم يقطعون طريق الصيفي وسط بيروت بالإطارات المشتعلة وصناديق القمامة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين قطعوا الطرق أيضا في مناطق مختلفة من العاصمة مثل “محيط مستديرة السفارة الكويتية” وفي “الصالومي” احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وأضافت أن “سائقي السيارات العمومية قطعوا طريق الدورة”.

وفي جنوبي البلاد، ذكرت الوكالة أن عددا من الشبان قاموا بقطع “أوتوستراد صيدا- صور مفرق البابلية في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية”.

ويعاني لبنان أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ عام 2019 أثرت على جميع مناحي الحياة.

وأعلن القطاع التعليمي في لبنان الإضراب وإغلاق المدارس بسبب عجز الأساتذة عن الاستمرار في التعليم جرّاء تدهور قيمة رواتبهم، لدرجة أصبحت معها تكلفة التنقل بين أماكن إقامتهم ومراكز عملهم تمثل عبئا ثقيلا.

وسجلت الليرة اللبنانية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 50 ألف ليرة للدولار، مما يعني تراجع قيمتها بأكثر من 95% منذ انهيار النظام المالي في 2019.

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف من قِبل مودعين لم يستطيعوا استرداد أموالهم فيها.