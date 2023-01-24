حملة على مواقع التواصل لمقاطعة المنتجات السويدية ردا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم

أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة لمقاطعة المنتجات السويدية، ردا على إقدام السياسي السويدي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، السبت الماضي، على حرق نسخة من المصحف الشريف بحماية الشرطة السويدية قرب السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم.

وعبّر ناشطون عن سخطهم من سلوك بالودان، في حين تصدّر وسم #مقاطعة_المنتجات_السويدية قائمة الوسوم الرائجة في أغلب الدول العربية، حيث طالب مغردون بمقاطعة المنتجات السويدية في خطوة عقابية على توفيرها الحماية لليميني المتطرف.

وأحرق بالودان، السبت، نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، مما أثار غضب العالم الإسلامي، في حين ندد عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة بالواقعة ووصفت الأمر بأنه “مثير للاشمئزاز وكريه”، بينما خرجت تظاهرات غاضبة في مدن عربية وإسلامية.

وأدانت الواقعة، يومي السبت والأحد الماضيين، كل من منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، والأزهر، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، ورابطة العالم الإسلامي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء فلسطين، وجماعة الإخوان، وحركتي حماس والجهاد بفلسطين، وحزب الله اللبناني.

وشاركت متاجر عربية في حملات المقاطعة، وأعلنت جمعيات تعاونية في الكويت مقاطعة المنتجات السويدية، ردا على واقعة الحرق.

ودعا عضو مجلس الأمناء بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد الصغير إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

وكتب عضو مجلس الأمة الكويتي محمد الحويلة في تغريدة “جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد استهانة بالغة بالمقدسات الإسلامية، وتعبّر عن رجعية إنسانية وحضارية وعدم احترام للمواثيق الدولية”.

وأضاف “على الكويت أن تقود تحركا عربيا إسلاميا لرفض هذا العمل المشين، ووضع حد لمثل هذه الأعمال العدائية ضد الإسلام”.

بيان 45 برلماني كويتي: ”نستنكر جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف، فهو الهداية للإنسانية، والموجه للخير والحق. وندعو البرلمانيين لمقاطعة السويد، جراء هذا العمل الإجرامي والهمجي، وكل دولة لا تحترم ثوابت الأمة الإسلامية“. #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف #STOP_SWEDEN #Islamophobia pic.twitter.com/sbz7z29Asn — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) January 24, 2023

عضو مجلس الشورى القطري عيسى النصر ينتقد خلال اجتماعات البرلمان العربي ازدواجية المعايير الغربية حيال القضايا التي تمس العرب والمسلمين ويحث الدول العربية لاتخاذ مواقف صارمة ضد كل من يسيء للإسلام ومن ضمنها #السويد التي سمحت بحرق #المصحف_الشريف ..#غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف #قطر pic.twitter.com/dw6OMcG57s — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 23, 2023

• وجوب قطع كل الدول الإسلامية علاقاتها مع حكومة السويد حتى تعتذر عن هذه الجريمة اعتذارا رسميا، ولا تكفي دعواهم للتعاطف مع المسلمين لأن الواقع يكذبه.

• وجوب مقاطعة الشعوب المسلمة لكل المنتجات السويدية حتى تعلن الاعتذار. pic.twitter.com/JYgtnvKdF4 — محمد الحسن الددو (@ShaikhDadow) January 24, 2023

جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد استهانة بالغة بالمقدسات الاسلامية وتعبر عن رجعية انسانية وحضارية وعدم احترام للمواثيق الدولية وعلى الكويت أن تقود تحرك عربي اسلامي لرفض هذا العمل المشين ووضع حد لمثل هذه الاعمال العدائية ضد الاسلام pic.twitter.com/JbFhy9W0EY — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) January 23, 2023

أليس غريبا أن المنظمات الحقوقية المصرية والعربية بالكامل لم تصدر أي بيانات ولا أي تصريحات تدين جريمة حرق المصحف الشريف في السويد ، أو حتى تبدي استياءها منها ، يا أخي طيب اعتبروه رواية لنجيب محفوظ أحرقها أحدهم في حفل عام ، يا أخي طيب قلدوا رئيس وزراء السويد في التبرؤ من الواقعة ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 22, 2023

(قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر)

#السويد تتذرع بحرية الرأي في جريمة حرق #القرآن

التغطية الرسمية للجريمة يجب أن تقابل من المسلمين جميعا

وفي مقدمتهم #تركيا بفرض عقوبات صارمة انتصاراً لديننا وكتاب ربنا

مطلوب #مقاطعة_المنتجات_السويدية والشركات السويدية أوالتصدير لها pic.twitter.com/C4sjjSQEr4 — مخلص برزق ✒️ (@mokhlesbarzaq) January 21, 2023

تركيز الجهود على مقاطعة شركة كبرى مثل #إيكيا السويدية لمدة شهر من الآن، ستظهر نتائجة بسرعة، ويوصل رسالة عاجلة عن #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف لأن القوم لا يوجعهم أكثر من منع الدرهم والدينار، فلنسجل موقفا غيرة على القرآن الكريم بالعزم على #مقاطعة_شركة_إيكيا_السويدية — د. محمد الصغير (@drassagheer) January 23, 2023

#مقاطعة_المنتجات_السويدية

الى كل مسلم اذا كنت فعلاً تريد الدفاع عن دينك و دستورنا القران الكريم عليك مقاطعة المنتجات السويدية.

في شهر ٤ الماضي تم حرق القرآن من قبل هذا المتطرف ولم نفعل شئ واليوم يعاد الكرة ونحن ساكتون! #السويد pic.twitter.com/CDcS8eCrhv — Jebren جبرين (@jebren_) January 21, 2023