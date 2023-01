بعد السويد.. متطرف هولندي يمزّق مصحفًا ويدنّسه ثم يحرقه أمام مبنى البرلمان (فيديو)

بعد يومين من إحراق مصحف في السويد، أحرق زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد، نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي.

وشارك المتطرف عبر تويتر، مقطعًا مصورًا ينقل “فعلته الاستفزازية” التي وقعت أمام مبنى البرلمان في لاهاي، وظهر فيه وهو يمزق صفحات من مصحف ويحرقها. وأردف ذلك بتغريدة يتفاخر فيها بفعلته ساخرًا من اعتقاله من قبل بسبب واقعة مشابهة.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام، فإن الشرطة المحلية منحته الإذن بتمزيق المصحف بشرط ألا يحرقه، إلا أنه قام لاحقًا كما ظهر في الفيديو بحرق صفحات القرآن الكريم الممزقة في مقلاة.

وظهر في الفيديو رجال من الشرطة الهولندية يقفون وراء المتطرف اليميني وهو يمزّق المصحف الشريف ويدوسه ثم يحرقه، من دون أن يحرّكوا ساكنًا.

وكانت الشرطة الهولندية قد اعتقلت الزعيم المتطرف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، خلال حشد حضرته مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.

ويوم السبت الماضي، أحرق المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان، نسخة من المصحف الشريف خلال مظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة، مما أثار غضب أنقرة وكثير من الدول والشعوب الإسلامية.

وبينما تصاعد الرفض العربي والإسلامي للواقعة باعتبارها “عملًا استفزازيًّا لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم” خرج على إثره الآلاف في مظاهرات غاضبة، أغرقت المنصات دعوات تطالب بمقاطعة المنتجات السويدية ردًّا على حرق نسخة من القرآن الكريم.

وتعقيبًا على الردود الواسعة، أبدى وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، رفضه لذلك العمل الاستفزازي، وقال عبر تويتر إن “الاستفزازات المعادية للإسلام مروّعة”، كما طالبت المفوضية الأوربية السلطات السويدية باتخاذ خطوات بشأن الحادثة.

Dutch leader of far-right group PEGIDA has desecrated the Quran.

Edwin Wagensveld's destruction of Islam's holiest book is the 2nd such European Islamophobic incident this week.

He claimed he was given permission by local authorities.#Holland #Quran pic.twitter.com/SNHlixoZ9g

— Robert Carter (@Bob_cart124) January 23, 2023