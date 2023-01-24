السيسي يصل إلى الهند سعيًا لحشد الاستثمارات

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الهند اليوم الثلاثاء في زيارة للقاء كبار رجال الأعمال وحشد الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الزيارة ستشمل مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر.

وأوضح البيان أن الزيارة تتزامن مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، ومن المقرر أن يلتقي السيسي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الهندي دروبادي مورمو.

كما سيتخلل الزيارة لقاء مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

وتسعى القاهرة إلى حشد الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية.

وفي العام الماضي، سعت إلى مساعدة من الدول الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومن صندوق النقد الدولي، بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا التحديات التي تواجهها.

وتسعى مصر أيضا إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوربية، لتشمل آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.