الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية هنادي الحلواني بعد اقتحام منزلها وترويع عائلتها

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المرابطة هنادي الحلواني، فجر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام منزلها في حي وادي الجوز بالقدس والعبث بمحتوياته ومصادرة ما فيه من هواتف.

وقبل أيام، ذكرت المرابطة المقدسية في لقاء على الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلها مساءً لتسليمها قرارًا بتمديد منعها من السفر مدة شهر قابل للتمديد 6 أشهر، وبذلك يتخطّى مجموع قرارات المنع، 6 سنوات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على ابنها بمجرد فتحه الباب لهم، مشيرة إلى أنهم انتزعوا الهاتف من يديه حتى لا يصور ويوثق اقتحامهم للمنزل.





ويذكر قرار المنع الذي أصدرته سلطات الاحتلال، بأن خروج هنادي من البلاد “سيساعد على تعزيز أعمال أمنية تشكل خطرًا على أمن إسرائيل”، وهو ما أكدت المرابطة المقدسية أنه ذريعة لإسكات أي صوت فلسطيني يفضح جرائم الاحتلال في الخارج.

وقالت إن ممارسات الاحتلال تلك “دليل على أن تأثيرنا لا يزال قويًّا حتى لو كنا مبعدين من المسجد الأقصى أو ممنوعين من السفر”، مشددة على أن ملاحقة الاحتلال لها ومحاولات التضييق عليها لن تزيدها إلا إصرارًا وقوة وتأثيرًا وهو “ما يغيظ الاحتلال”، بحسب تعبيرها.

فراشة الأقصى

ولدت المقدسية هنادي الحلواني عام 1980، في حي وادي الجوز بمنزل تطل شرفته الخارجية على الأقصى فتعلّقت بهذا المكان المقدس، وفي عام 2007 قررت الالتحاق بدار القرآن في المسجد المبارك.

وفي عام 2011 شهدت ولادة مشروع “مصاطب العلم” في الأقصى الذي انبثقت عنه مشاريع أخرى كالمخيمات الصيفية. وعندما بدأت مخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلية ملاحقتها لم ترضخ لتهديداتها المستمرة، وقد اعتُقلت وحُقق معها عشرات المرات وتم اقتحام منزلها مرارًا وتكرارًا.

عقب أن اقتحمت منزلها وعاثت فيه فسادًا وروّعت عائلتها.. قوات الاحتلال تعتقل المرابطة المقدسية هنادي الحلواني فجر اليوم. pic.twitter.com/MF8lFI8oZW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 24, 2023

في أواخر عام 2012 تم استدعاء هنادي للتحقيق للمرة الأولى، وهُددت حينها بمنعها من السفر والعلاج، وفي العام ذاته سلموها قرارًا بالإبعاد شهرين عن الأقصى، فردت على القرار بمواصلة تعلم القرآن الكريم والسعي لنيل إجازة قرآنية جديدة وتقدمت لامتحاناتها في الأردن.

ثم عادت هنادي بعد ذلك إلى نشاطها في الأقصى بعلم جديد، وأطُلق عليها حينها لقب “فراشة الأقصى” في ظل تنقلها الدائم بين حلقات العلم التي كانت مسؤولة عنها. ومع حظر مشروع مصاطب العلم واعتبار المرابطات “تنظيمًا إرهابيًّا” في 2015، أدرجت هنادي مع عشرات النساء على “القائمة السوداء” الممنوعة من دخول الأقصى.

سطع نجم هنادي الحلواني في هبّتي باب الأسباط صيف عام 2017 وباب الرحمة شتاء 2019، وخلال الهبّة الأخيرة وبينما كانت مبعدة عن المسجد اقتحمت قوة كبيرة من المخابرات منزلها واقتادتها للتحقيق.