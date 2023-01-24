إيران تندد بعقوبات الاتحاد الأوربي وبريطانيا وتهدد بالرد

نددت إيران بشدة، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوربي وبريطانيا عليها، وقالت إنها ستردّ عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان “ستعلن الجمهورية الإسلامية قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي وإنجلترا”.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدعي العام، وتتضمن العقوبات الجديدة تجميد أصول ومنع سفر وتستهدف 5 أشخاص وكيانين.

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أن هذه العقوبات وتلك التي فرضها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة “تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني في حق شعبه بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية”.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني نفذ القضاء الإيراني حكما بإعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري (61 عاما) بعد 3 أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على أكثر من 30 مسؤولا ومنظمة إيرانية تشمل وحدات من الحرس الثوري، وألقى باللوم عليهم في حملة لقمع الاحتجاجات وصفها بأنها “وحشية” وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، مما يعكس مزيدا من التدهور في علاقات الغرب مع الجمهورية الإسلامية.

وهذه العقوبات هي أحدث ردّ على ما يصفه الغرب بأنه حملة قمع إيرانية مميتة للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي.