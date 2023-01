أوكرانيا.. إقالة مسؤولين كبار وحكام 5 مناطق بعد فضيحة فساد

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، حكام 5 مناطق في إطار تغييرات يجريها في المناصب العليا بالدولة.

وذكرت شبكة يورو نيوز الأوربية، أن الرئيس زيلينسكي أعلن عزمه إجراء تغييرات في المناصب العليا بالحكومة والأقاليم قريبًا.

وأضافت أنه بعد تقارير تحدثت عن فساد ورشى، اعترف الرئيس بأن هناك بالفعل حاجة إلى قرارات تتعلق بالمناصب، في هذه المرحلة الحساسة من الحرب بالنسبة إلى كييف.

ونقلت الشبكة عن الإعلام الأوكراني الرسمي أنه تمت إقالة حكام مناطق كييف وسومي وزاباروجيا ودنيبرو وخيرسون، اليوم الثلاثاء.

وأعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم، اليوم، وقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، إنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إعفاءه من مهامه.

وكتب تيموشينكو على تطبيق تيليغرام “أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة”.

⚡️ Kyrylo Tymoshenko has confirmed that he is leaving the post of Deputy Head of the President's Office.

ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولًا عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “وإن كانت هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة فإن مغادرة شابوفالوف ستسمح بالحفاظ على ثقة المجتمع والشركاء الدوليين، وكذلك ضمان موضوعية الجهود الرامية إلى الكشف عن ملابسات هذه القضية”.

يأتي ذلك بعد أن أقالت الحكومة نائب وزير تنمية البلديات فاسيل لوزينسكي بشبهة تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها، في حين تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء بعد الضربات الروسية لمنشآت الطاقة.

وبرز تيموشينكو -وهو أحد المتعاونين القلائل مع الرئيس منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي عام 2019، وأشرف بشكل خاص على مشاريع إعادة إعمار المنشآت التي تضررت من القصف الروسي- في عدد من الفضائح، قبل غزو روسيا لأوكرانيا وخلاله.

واتُّهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باستخدام سيارة دفع رباعي منحتها مجموعة جنرال موتورز لأوكرانيا لأغراض إنسانية، وبعد الكشف عن ذلك أعلن تيموشينكو نقل السيارة إلى منطقة قريبة من خط المواجهة.

كما اتهمت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية النافذة سيمونينكو، بأنه سافر مؤخرًا إلى إسبانيا في إجازة، في حين يحظر على الرجال الأوكرانيين ممن هم في سن القتال السفر إلى الخارج إلا لأغراض مهنية. وبحسب الصحيفة، فإنه سافر على متن سيارة مملوكة لرجل أعمال أوكراني وكان يرافقه الحارس الشخصي لذلك الرجل.

ويخوض زيلينسكي معركة جديدة ضد الفساد، وسط سلسلة مزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة، وهي إجراءات يرغب الرئيس في اتخاذها، قبل الربيع المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد تصاعدًا في وتيرة الحرب الروسية على بلاده.

The National Anti-Corruption Bureau of #Ukraine has officially confirmed the detention of the deputy minister for the development of communities, territories and infrastructure for taking a $400,000 bribe.

According to #Ukrainian media, the case concerns Vasyl Lozinski. pic.twitter.com/pZdCsXMQUb

