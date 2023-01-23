وزير خارجية السويد: حرية التعبير لدينا لا تجرّم حرق كتب مقدسة

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن حرية التعبير في بلاده لا تجعل من حرق الكتب المقدسة أمرا غير قانوني، مؤكدا أن الحكومة لا تدعم “أبدا” مثل هذه التصرفات.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيلستروم، ردّا على سؤال لها قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في بروكسل، أنه “توجد حرية تعبير في السويد، ونحن لسنا مع الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل، وهذا أمر نتحمل مسؤوليته، والحكومة السويدية لا تدعم أبدا حرق الكتب المقدسة”.

وفي رده على سؤال بشأن رد الحكومة السويدية على حرق كتاب مقدس لدين آخر، أضاف بيلستروم “بحسب القوانين السويدية فإن حرية التعبير تجعل القيام بذلك قانونيا، إلا أن القيام به لا يعني أننا نقف إلى جانب هذا الفعل وندعمه أو نُصدّق عليه”.

وأحرق راسموس بالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف، نسخة من المصحف الشريف قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت الماضي.

وفرضت الشرطة السويدية حماية أمنية مشددة على السياسي المتطرف، ووضعت حواجز معدنية لتمنع اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وتعليقا على ما قام به بالودان، كتب رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون على حسابه الرسمي في تويتر “حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمرا لائقا. إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو فعل شائن للغاية. أود أن أعبّر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم اليوم”.

وأدانت جهات رسمية إسلامية وعربية سماح السلطات السويدية لبالودان بحرق نسخة من المصحف الشريف، كما أطلق مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت وسم “غضبة مليارية على حرق المصحف”، للتنديد بحرق المصحف، وطالب بعضهم بمقاطعة المنتجات السويدية.