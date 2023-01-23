مئات المتطرفين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا استفزازية بالعلم الإسرائيلي (شاهد)

اقتحم مئات من المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، ورفعوا فيها العلم الإسرائيلي، وقاموا برقصات استفزازية وصلوات تلمودية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن مجموعات متتالية من المستوطنين -وعددهم 309- اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعت هناك لشروح عن “الهيكل” المزعوم.

كما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية قبالة قبة الصخرة، ثم غادروا الساحات من جهة باب السلسلة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم إلى تنظيم اقتحامات جماعية خلال فترتي الاقتحامات “الصباحية وبعد الظهر”، وطالبت بتكثيف اقتحامات الأقصى مع بداية كل شهر.

وارتفعت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى منذ تولي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، ويحظى المتطرفون في كل أفعالهم الاستفزازية بدعم من بن غفير، الذي اقتحم المسجد الأقصى كذلك قبل عدة أيام.