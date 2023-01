“هآرتس” تكشف النقاب عن مساعي وزارة القضاء الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأحد، النقاب عن مساعٍ لدى وزارة القضاء الإسرائيلية لمحاولة إلزام بنيامين نتنياهو بالتنحي عن رئاسة حكومة الاحتلال، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.

ووفقًا لـ”هآرتس”، ستبدأ المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، مع مسؤولين بوزارة القضاء والنيابة العامة الإسرائيليتين، مشاورات خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، بسبب تضارب المصالح داخل الائتلاف الحاكم.

لكن مصادر في وزارة القضاء قالت إن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام منصبه، وإن هذه المداولات تأتي بهدف التشاور فقط.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم، إنه كلما اتسع نطاق تضارب المصالح الذي يواجه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد احتمال أن توعز المستشارة القضائية بتنحيه، بسبب تعذر قيامه بمهامه.

وتأتي هذه المداولات بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن اتفاق الامتناع عن تضارب المصالح الذي وقعه قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريًا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.

ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء الإسرائيلي، من شأنها التأثير في محاكمته وفي شؤونه الخاصة.

