لماذا هاجر السوريون إلى دول اللجوء؟ جدل يشعل المنصات بعد تصريحات ياسر العظمة (فيديو)

أثارت تصريحات للممثل السوري ياسر العظمة حول أسباب هجرة السوريين إلى الخارج، ردودًا متباينة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم السوريون بين مؤيّد لها معارض.

وقال العظمة في مقطع فيديو بثه على قناته على يوتيوب، إن أهم الأسباب التي تدفع السوريين إلى الهجرة خارج البلاد هو اليأس والقلق والكساد الاقتصادي وانقطاع الأمل في بلوغ مستقبل آمن.

وأضاف “لا يوجد أحد يهرب من الأمان، لا أحد يترك أهله وأحبابه ويهاجر من وطنه لغير رجعة بدون سبب، لا يوجد عاقل يلقي بنفسه في البحر ويركب قارب الموت هو وأسرته حبًّا للمغامرة”.

وتابع “عندما يشعر الشخص بأن طموحاته كبيرة وإمكانيات تحقيقها معدومة بالتأكيد سيفكر في الهجرة”.

ياسر العظمة بعد 12 سنة

راجع يحكيلنا عن أسباب الهجرة كلها.. ما عدا السبب الحقيقي لهجرة الشباب السوري

وراجع يحكيلنا عن أسباب دمار البلد كلها.. ما عدا السبب الحقيقي

وراجع يحكيلنا عن أسباب سقوط الدولة كلها.. ما عدا السبب الحقيقي pic.twitter.com/leGskSSok9 — العميد (@006SG) January 21, 2023

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع كلمات العظمة، بين استياء وغضب من إهماله السبب الرئيسي والأساسي لهجرة السوريين، متهمين العظمة بأنه تعمد تحجيم حقيقة الأمر وإبراز الفرعيات دون التطرق للسبب الحقيقي، وهو نظام بشار الأسد.

الممثل السوري-الاماراتي ياسر العظمة قعد ٤٠ سنة في مرايا ينشر فساد اجهزة المخابرات والأمن ورعب المواطن منهم .ولكن لما خرج الشعب ضد اجهزة المخابرات وضد الظلم وضد اجرام النظام السوري وضد القتل جاء الشبيح ياسر العظمة ليحكي لك مشاكل السوريين ومصائبهم .ولكنه لم يذكر اجرام بشار الاسد pic.twitter.com/wtBnRTsTo5 — عبدالرحمن 🇺🇦🇨🇦 (@90khlf) January 22, 2023

ورأى آخرون أن تصريحات الممثل تتضمن بين طياتها انتقادًا للنظام السوري، واعتبروها شجاعة من العظمة في ظل قيود حرية التعبير التي وضعها الأسد ويبطش بأي سوري يخالفها، ممن هم تحت سلطته.

حلقة جميلة ومعبرة وهو إنسان ذكي يعرف الكلمة اللي يقولها ويعرف ثمنها وعواقبها، مو ضروري يكون مباشر لأن ما راح يستفيد شيء ولا مباشرته حتغير شيء بالعكس ممكن ينضر وممكن يخسر أشياء هو ما يبغى يخسرها وأي إنسان تهمه مصلحته طالما ما تكون سبب في ضرر غيره اذا كان عنده ضمير.#ياسر_العظمة — عبدالرحمن ٣٢ سنة (@AburamaKun2) January 22, 2023

#الشعب_السوري بكل مكان

عم ينتظر أجوبة مقنعة على هالأسئلة

من سيادة الدولة الكريمة ببلدنا المحرمة علينا

مو الاستاذ #ياسر_العظمة لعم يسأل#المواطن_السوري ابو قلب محروق عم يسأل

والجواب واجب على جميع المسؤولين والمعنيين

متى تكون #سوريا وطناً حقيقاً لكل #السوريين ؟@YaserAlazmeh pic.twitter.com/A5G5H8S0pp — عدي ايمن – Oday Ayman (@oday_official) January 23, 2023

مقتبس من حوار بين شاب سوري وطفلته بعد 10 سنوات من اليوم

الطفلة: بابا مين هجرك وقتل أخوك ورفقاتك ودمر بيت أهلك؟

الأب: التجار وسوء الوضع الاقتصادي يا بابا#ياسر_العظمة — Ahmad ALsisi (@AR_alsisi) January 22, 2023

في بادرة وفاء جميلة وبأسلوبه ذاته الذي بدأ فيه سلسلة مرايا شكر #ياسر_العظمة من كانوا معه في بداية مشروعه الفني مرايا

لكنه نسي أن يشكر المخابرات التي كان لها الفضل الأكبر في دعمه لأن موهبته الكبيرة لاتكفي لوحدها ويجب أن يحظى مثل هذا العمل في سنة 1982 برضى وقبول المخابرات

⬇️ pic.twitter.com/gCCKana16n — غسان ياسين Ghassan yassin (@ghassanyasin) January 22, 2023

الفنان المحبوب ياسر العظمة يفند سبب خروج السوريين من سوريا#ياسر_العظمة pic.twitter.com/Aq3mwFRbVy — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) January 22, 2023