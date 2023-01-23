سياسة|سوريا

لماذا هاجر السوريون إلى دول اللجوء؟ جدل يشعل المنصات بعد تصريحات ياسر العظمة (فيديو)

23/1/2023-|آخر تحديث: 23/1/202305:47 PM (مكة المكرمة)

أثارت تصريحات للممثل السوري ياسر العظمة حول أسباب هجرة السوريين إلى الخارج، ردودًا متباينة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم السوريون بين مؤيّد لها معارض.

وقال العظمة في مقطع فيديو بثه على قناته على يوتيوب، إن أهم الأسباب التي تدفع السوريين إلى الهجرة خارج البلاد هو اليأس والقلق والكساد الاقتصادي وانقطاع الأمل في بلوغ مستقبل آمن.

وأضاف “لا يوجد أحد يهرب من الأمان، لا أحد يترك أهله وأحبابه ويهاجر من وطنه لغير رجعة بدون سبب، لا يوجد عاقل يلقي بنفسه في البحر ويركب قارب الموت هو وأسرته حبًّا للمغامرة”.

وتابع “عندما يشعر الشخص بأن طموحاته كبيرة وإمكانيات تحقيقها معدومة بالتأكيد سيفكر في الهجرة”.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع كلمات العظمة، بين استياء وغضب من إهماله السبب الرئيسي والأساسي لهجرة السوريين، متهمين العظمة بأنه تعمد تحجيم حقيقة الأمر وإبراز الفرعيات دون التطرق للسبب الحقيقي، وهو نظام بشار الأسد.

ورأى آخرون أن تصريحات الممثل تتضمن بين طياتها انتقادًا للنظام السوري، واعتبروها شجاعة من العظمة في ظل قيود حرية التعبير التي وضعها الأسد ويبطش بأي سوري يخالفها، ممن هم تحت سلطته.

المصدر : الجزيرة مباشر