الهند.. اقتحام حفل عيد ميلاد فتاة والاعتداء على مسلمين مشاركين فيها (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو يُظهر هندوسا يتبعون جماعة (باجرانج دال) اليمينية، وهم يعتدون على شبان مسلمين شاركوا في حفل عيد ميلاد فتاة هندوسية بمدينة إندور في ولاية ماديا براديش.

ويظهر في الفيديو المتداول أعضاء باجرانج دال وهم يتحدثون بشكل غاضب مع شابين، قبل الاعتداء بالأيدي على أحدهما.

#INDORE A herd of Bajrang Dal men barged inside a flat of 24-YO girl who was celebrating her birthday with 5-6 friends. Alleging Love-Jihad, they withheld her Muslim friends, abused, assaulted them & let her Hindu friends go. Amid slogans, they took them to MIG PS in a bid

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وبحسب صحيفة “سياست” الهندية، اصطحب الناشطون الفتاة والشابين المسلمين إلى قسم الشرطة لإجبارها على تقديم بلاغ ضدهما واتهامهما بمحاولة إجبارها على الزواج بدافع “جهاد الحب”، وهي الرواية التي يروّج لها اليمين الهندوسي في الهند بأن المسلمين يسعون للزواج من هندوسيات لإجبارهن على التحول إلى الإسلام.

واستنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الواقعة، حيث قال الصحفي كواشيك راج “الآن لا يستطيع المسلمون الاحتفال بعيد ميلاد أصدقائهم الهندوس. من هم (باجرانج دال) حتى يوقفوهم؟ لو كنا في بلد شرعي يحترم القانون، كان من الممكن أن يكونوا في السجن الآن”.

وقال الصحفي عليشان جفري “حتى عندما يُظهر الفيديو بوضوح ما حدث، يبدو أن رجال الشرطة مترددون في قمع البلطجية، كيف نبرر هذا؟ ماذا بعد؟”، مستنكرا “لماذا لا يضعون قانونا يمنع الصداقات بين المسلمين والهندوس أو يتم التخلص من هذه البلطجة؟”.

Now Muslims can't even celebrate birthday of their Hindu friends? Who is Bajrang Dal to stop them? In a lawful country, they would have been in jail by now. https://t.co/unu78BD5bN — Kaushik Raj (@kaushikrj6) January 23, 2023

وبرز عبر المنصات الهندية فيديو آخر تظهر فيه مسؤولة من شرطة المدينة وهي تصرّح لعدد من الصحفيين تعليقا على الحادثة، حيث رفضت وصم ما جرى بجريمة “كراهية” أو أنه مرتبط بالدين.

وقالت مسؤولة الشرطة “كانت الفتاة تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها الذكور، لا يمكنني التعليق على ما إذا كان هناك أمر ديني لأن التحقيقات لا تزال جارية، لا توجد شكوى أو بلاغ من المرأة”، وفق فيديو تداولته وسائل إعلام هندية.

يُذكر أن صحيفة “سياست” أكدت أن الفتاة رفضت الخضوع لضغوط الناشطين الهندوس وتقديم بلاغ في أصدقائها المسلمين.

Even when the video proof clearly explains what might have happened, the cops appear reluctant to crackdown on the thugs. How do we justify this? What's next?

Why don't they make a law banning friendships between Muslims and Hindus and be done with this thuggery? https://t.co/PVZJfEiUYd — Alishan Jafri (@alishan_jafri) January 22, 2023

وتشهد الهند، منذ أكثر من عامين، حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب بهاراتيا جاناتا، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.