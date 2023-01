الهند.. اقتحام حفل عيد ميلاد فتاة والاعتداء على مسلمين مشاركين فيها (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو يُظهر هندوسا يتبعون جماعة (باجرانج دال) اليمينية، وهم يعتدون على شبان مسلمين شاركوا في حفل عيد ميلاد فتاة هندوسية بمدينة إندور في ولاية ماديا براديش.

ويظهر في الفيديو المتداول أعضاء باجرانج دال وهم يتحدثون بشكل غاضب مع شابين، قبل الاعتداء بالأيدي على أحدهما.

#INDORE

A herd of Bajrang Dal men barged inside a flat of 24-YO girl who was celebrating her birthday with 5-6 friends.

Alleging Love-Jihad, they withheld her Muslim friends, abused, assaulted them & let her Hindu friends go.

Amid slogans, they took them to MIG PS in a bid

1/3 pic.twitter.com/jaA7pDsALE

— काश/if Kakvi (@KashifKakvi) January 22, 2023