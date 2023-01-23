سياسة

الهند.. اقتحام حفل عيد ميلاد فتاة والاعتداء على مسلمين مشاركين فيها (فيديو)

وقفة لمجموعة "بجرانجي دال" اليمينية في الهند (غيتي)
23/1/2023-|آخر تحديث: 23/1/202309:52 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو يُظهر هندوسا يتبعون جماعة (باجرانج دال) اليمينية، وهم يعتدون على شبان مسلمين شاركوا في حفل عيد ميلاد فتاة هندوسية بمدينة إندور في ولاية ماديا براديش.

ويظهر في الفيديو المتداول أعضاء باجرانج دال وهم يتحدثون بشكل غاضب مع شابين، قبل الاعتداء بالأيدي على أحدهما.

وبحسب صحيفة “سياست” الهندية، اصطحب الناشطون الفتاة والشابين المسلمين إلى قسم الشرطة لإجبارها على تقديم بلاغ ضدهما واتهامهما بمحاولة إجبارها على الزواج بدافع “جهاد الحب”، وهي الرواية التي يروّج لها اليمين الهندوسي في الهند بأن المسلمين يسعون للزواج من هندوسيات لإجبارهن على التحول إلى الإسلام.

واستنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الواقعة، حيث قال الصحفي كواشيك راج “الآن لا يستطيع المسلمون الاحتفال بعيد ميلاد أصدقائهم الهندوس. من هم (باجرانج دال) حتى يوقفوهم؟ لو كنا في بلد شرعي يحترم القانون، كان من الممكن أن يكونوا في السجن الآن”.

وقال الصحفي عليشان جفري “حتى عندما يُظهر الفيديو بوضوح ما حدث، يبدو أن رجال الشرطة مترددون في قمع البلطجية، كيف نبرر هذا؟ ماذا بعد؟”، مستنكرا “لماذا لا يضعون قانونا يمنع الصداقات بين المسلمين والهندوس أو يتم التخلص من هذه البلطجة؟”.

وبرز عبر المنصات الهندية فيديو آخر تظهر فيه مسؤولة من شرطة المدينة وهي تصرّح لعدد من الصحفيين تعليقا على الحادثة، حيث رفضت وصم ما جرى بجريمة “كراهية” أو أنه مرتبط بالدين.

وقالت مسؤولة الشرطة “كانت الفتاة تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها الذكور، لا يمكنني التعليق على ما إذا كان هناك أمر ديني لأن التحقيقات لا تزال جارية، لا توجد شكوى أو بلاغ من المرأة”، وفق فيديو تداولته وسائل إعلام هندية.

يُذكر أن صحيفة “سياست” أكدت أن الفتاة رفضت الخضوع لضغوط الناشطين الهندوس وتقديم بلاغ في أصدقائها المسلمين.

وتشهد الهند، منذ أكثر من عامين، حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب بهاراتيا جاناتا، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.

 

المصدر : وكالات