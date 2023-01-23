تحدث عن توحيد العملة وفك الارتباط مع الدولار.. لولا دا سيلفا يعتذر للشعب الأرجنتيني عن “حماقات” بولسونارو

قدم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتذاره للأرجنتين عن تصرفات الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو خلال أزمة جائحة كورونا.

وقال دا سيلفا في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الاثنين “أعتذر للشعب الأرجنتيني عن كل الحماقات التي صدرت عن الرئيس السابق بسبب انعدام مسؤوليته أثناء جائحة كورونا”.

واتهم بولسونارو خلال فترة رئاسته بثني السكان عن استخدام الكمامات خلال الجائحة وادعاء أن الذين تلقوا التطعيمات المضادة لوباء كوفيد-19 معرضون لخطر الإصابة بالإيدز.

كما تحدث الرئيس البرازيلي عن العلاقات بين البلدين وأكد على أن “تعزيز العلاقات مع الأرجنتين يجب أن يشمل كافة المجالات وكرة القدم لن تفرقنا”.

وأضاف “لا أمانع المبادرة بتوحيد العملة بين البرازيل والأرجنتين حتى لا نبقى مرتبطين بالدولار”، مشيرا إلى أن “العديد من دولنا تعاني بسبب الارتباط بالدولار الأمريكي وعلينا السعي من أجل التعامل بعملة موحدة في منطقتنا”.

ويباشر لولا دا سيلفا إعادة بلاده إلى الساحة الدولية، بزيارة إلى الأرجنتين، الجارة والحليفة، تليها قمة إقليمية أمريكية لاتينية، مركّزا أولويته على الجوار قبل العالم، فيما يواجه مسائل داخلية داهمة.

وبعد 3 أسابيع من بدء رئاسته وحوالى أسبوعين على الهجوم الذي شنه أنصار بولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا، وصل لولا مساء الأحد إلى بوينوس أيريس في زيارة رسمية، قبل المشاركة الثلاثاء في قمة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي (سيلاك) بحضور حوالى 15 رئيس دولة.

أقال رئيس #البرازيل لولا دا سيلفا قائد الجيش خوليو سيزار دي أرودا، بعد أسبوعين على اقتحامات استهدفت مقار السلطة في العاصمة #برازيليا. pic.twitter.com/IThdgzFiM5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2023

بدوره قال الرئيس الأرجنتيني “نعاني والبرازيل من نفس المشكلات وشعوبنا تتوق إلى الحرية والعدالة”.

وأوضح أن “البرازيل تواجه أوضاعا صعبة ونمد يد العون لها ونأسف على إهدار الثروات في السنوات الماضية”.

يشار إلى أن البرازيل هي الشريك التجاري الأول للدولة المجاورة، فيما الأرجنتين هي الشريك الثالث للبرازيل.