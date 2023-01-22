18 عاما في سجون الاحتلال دون تهمة.. أم صاحب أطول فترة اعتقال إداري: ما زلنا قادرين على التضحية (فيديو)

زارت كاميرا الجزيرة مباشر، الأحد، عائلة الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي نضال أبو عكر (55 عامًا)، الذي أمضى 18 عامًا دون تهمة، وهي الفترة الأطول التي يمضيها أسير فلسطيني في الاعتقال الإداري.

وقالت أم الشهيد محمد أبو عكر والأسير المحرر رافد أبو عكر والمصاب حازم أبو عكر من مخيم الدهيشة للاجئين جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية “منحت أولادي فداء لفلسطين والحرية والكرامة”.

لا تعلم الأم سبب سجن ابنها دون تهمة، وأفادت أن سلطات الاحتلال كانت تلقي القبض عليه باستمرار ليمكث داخل سجونها سنتين أو 5 سنوات ثم تفرج عنه لتعتقله مجددًا.

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر نضال أبو عكر ونجله من منزلهما في بيت لحم pic.twitter.com/9xNhXtdAnT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2018

وقالت أم الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تعتدي على ممتلكات الأسرى وتكسرها في كل مرة تقتحم فيها المنزل بحثًا عن نضال لاعتقاله.

ووصفت الأم الفلسطينية تعامل جيش الاحتلال مع الأسرة عند كل اقتحام بـ”اللؤم والحقارة”، إذ يقصد إهانة أهل البيت والعبث بممتلكاتهم.

واعتُقل نضال مرات عدة كان أولها وهو طفل في سن 13 هو وشقيقه التوأم رافد، وذلك عام 1984 بتهمة إلقاء الحجارة على جيش الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لمدة عام، وهو متزوج وأب لـ3 أبناء.

ولد نضال أبو عكر عام 1968 ببيت لحم، ويحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع، كما عمل صحفيًا، وهو عضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأسس وأصدقاؤه إذاعة صوت الوحدة عام 2010.

قدّم عبر أثير إذاعة الوحدة برنامج “في زنازينهم” الذي يعنى بأخبار الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

اذا كنت عضو في الجبهة الشعبية أو مررت من حدها…

أو كان ابوك عضواً فيها…

أو جدتك غنت لأبطالها…

أو أنك يوماً شممت عبير شعاراتها…

فأنت عرضة للإعتقال والملاحقة والحصار. فيديو يوثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال الاسير المحرر نضال أبو عكر، ومصادرة رايات الجبهة الشعبية من منزله. pic.twitter.com/ICc59xyg81 — 𝑭𝑨𝑾𝒁𝒀𓂆🇵🇸 (@Fawzy_Hussain94) August 1, 2022

وحكت أم نضال للجزيرة مباشر كيف تُمعن سلطات الاحتلال في شن حرب نفسية على الأسير والعائلة، إذ تجدد مدة حبسه في يوم الإفراج عنه.

وتوالت اعتقالات أبو عكر وكانت اعتقالًا إداريًا في أغلبها، قضى خلاله ما مجموعه 18 عامًا، وخاض في فترات سجنه إضرابات مفتوحة عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.

وحرَم الاحتلال نضال أبو عكر من حضور خِطبة ابنته بسبب اعتقاله، وأفرج عنه آخر مرة في مايو/أيار الماضي، ثم اعتقل إداريًا لستة أشهر، ثم تم تجديد اعتقاله قبل يومين.

الاسير نضال ابو عكر من مخيم الدهيشه يتحرر من الأسر بعد اعتقال لمدة عامين، وفور خروجه يزور ضريح المناضل حسين شاهين ويضع عليه إكليلا من الزهور. pic.twitter.com/AN9PRguPX1 — أسرى فلسطين (@PalPrisoners) June 6, 2018

عبّرت الأم للجزيرة مباشر عن قهرها لعدم تمكنها من فعل شيء حتى تُخرج ابنها من المعتقل، وأوضحت أن العائلة تمر بوضع نفسي سيء إذ تترقب الإفراج عن نضال عندما يُجدد الاحتلال فترة اعتقاله.

وشددت أم الأسير أنها وعائلتها سيظلون أقوياء في وجه الاحتلال مهما فعل.

وتزين أم نضال جدران بيتها بصور الأسرى والأسيرات والشهداء والمناضلين الذين بذلوا لأجل القضية الفلسطينية، وتمنت أن يجري الإفراج عن الأسرى جميعهم.