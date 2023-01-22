سياسة|فلسطين

18 عاما في سجون الاحتلال دون تهمة.. أم صاحب أطول فترة اعتقال إداري: ما زلنا قادرين على التضحية (فيديو)

22/1/2023

زارت كاميرا الجزيرة مباشر، الأحد، عائلة الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي نضال أبو عكر (55 عامًا)، الذي أمضى 18 عامًا دون تهمة، وهي الفترة الأطول التي يمضيها أسير فلسطيني في الاعتقال الإداري.

وقالت أم الشهيد محمد أبو عكر والأسير المحرر رافد أبو عكر والمصاب حازم أبو عكر من مخيم الدهيشة للاجئين جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية “منحت أولادي فداء لفلسطين والحرية والكرامة”.

لا تعلم الأم سبب سجن ابنها دون تهمة، وأفادت أن سلطات الاحتلال كانت تلقي القبض عليه باستمرار ليمكث داخل سجونها سنتين أو 5 سنوات ثم تفرج عنه لتعتقله مجددًا.

وقالت أم الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تعتدي على ممتلكات الأسرى وتكسرها في كل مرة تقتحم فيها المنزل بحثًا عن نضال لاعتقاله.

ووصفت الأم الفلسطينية تعامل جيش الاحتلال مع الأسرة عند كل اقتحام بـ”اللؤم والحقارة”، إذ يقصد إهانة أهل البيت والعبث بممتلكاتهم.

واعتُقل نضال مرات عدة كان أولها وهو طفل في سن 13 هو وشقيقه التوأم رافد، وذلك عام 1984 بتهمة إلقاء الحجارة على جيش الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لمدة عام، وهو متزوج وأب لـ3 أبناء.

ولد نضال أبو عكر عام 1968 ببيت لحم، ويحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع، كما عمل صحفيًا، وهو عضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأسس وأصدقاؤه إذاعة صوت الوحدة عام 2010.

قدّم عبر أثير إذاعة الوحدة برنامج “في زنازينهم” الذي يعنى بأخبار الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وحكت أم نضال للجزيرة مباشر كيف تُمعن سلطات الاحتلال في شن حرب نفسية على الأسير والعائلة، إذ تجدد مدة حبسه في يوم الإفراج عنه.

وتوالت اعتقالات أبو عكر وكانت اعتقالًا إداريًا في أغلبها، قضى خلاله ما مجموعه 18 عامًا، وخاض في فترات سجنه إضرابات مفتوحة عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.

وحرَم الاحتلال نضال أبو عكر من حضور خِطبة ابنته بسبب اعتقاله، وأفرج عنه آخر مرة في مايو/أيار الماضي، ثم اعتقل إداريًا لستة أشهر، ثم تم تجديد اعتقاله قبل يومين.

عبّرت الأم للجزيرة مباشر عن قهرها لعدم تمكنها من فعل شيء حتى تُخرج ابنها من المعتقل، وأوضحت أن العائلة تمر بوضع نفسي سيء إذ تترقب الإفراج عن نضال عندما يُجدد الاحتلال فترة اعتقاله.

وشددت أم الأسير أنها وعائلتها سيظلون أقوياء في وجه الاحتلال مهما فعل.

وتزين أم نضال جدران بيتها بصور الأسرى والأسيرات والشهداء والمناضلين الذين بذلوا لأجل القضية الفلسطينية، وتمنت أن يجري الإفراج عن الأسرى جميعهم.

المصدر : الجزيرة مباشر