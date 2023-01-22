رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: يجب إغلاق ملف المعتقلين السياسيين (فيديو)

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ضرورة إغلاق ملف المعتقلين بشكل نهائي، مشيرة إلى أن الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “مصر اليوم دولة قوية وثابتة والأمن فيها مستقر، لذلك يجب أن نضع ملف المعتقلين وراءنا”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لا تملك كل المعلومات في ما يخص هذا الشأن.

وأضافت أن “قرار الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله خطوة على الطريق الصحيح”، داعية إلى إصدار المزيد من قرارات الإفراج عن الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط العفو.

وأيدت السفيرة مطالب أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بإغلاق ملف سجناء الرأي نهائيا.

وعن صحفيي الجزيرة، قالت إنها تتمنى خروجهم لكنها لا تملك أي معلومة عن الموضوع.





وأطلقت السلطات المصرية، مساء السبت، سراح رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف الدين، وفق ما ذكرت ابنته ومحاميه.

ويملك صفوان ونجله شركة “جهينة” عملاق الصناعات الغذائية في مصر، وتَقرر حبسهما منذ نحو عامين بتهم منها الانتماء إلى جماعة محظورة، وهي تهم نفتها العائلة.

وخلال الفترة الماضية، كان رجل الأعمال ونجله على قائمة مطالبات تدعو إلى إطلاق سراحهما من أجل طمأنة المستثمرين في البلاد.

ولم تتم إدانة أي من الاثنين. وذكرت منظمة العفو الدولية في عام 2021 أن السلطات تحتجز ثابت ونجله بسبب رفضهما التنازل عن بعض الأصول لصالح كيان تابع للدولة.