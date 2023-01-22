مصر.. إخلاء سبيل “محاميّ مطروح” وحجز القضية للنطق بالحكم الشهر المقبل

قضت محكمة جنح مستأنف مطروح (شمالي مصر)، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل محاميّ مطروح، وحجز الدعوى لجلسة 5 فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم.

وأفادت صحيفة الشروق المصرية (خاصة) بأن المحكمة -برئاسة المستشار أحمد الميدان- قامت بحجز القضية رقم 444 لسنة 2023 جنح مطروح، والمتهم فيها 6 محامين بالتعدي على 3 موظفين عموميين أثناء عملهم داخل ديوان المحكمة، وإتلاف ممتلكات عامة، وممارسة البلطجة، للحكم بجلسة 5 فبراير المقبل، وأمرت بإخلاء سبيلهم.

وكانت محكمة جنح مطروح الابتدائية قد أصدرت حكمًا بالحبس سنتين، والمراقبة الأمنية مدة مماثلة، بناء على مذكرة تقدم بها المستشار جمال عبد الناصر إلى مجلس القضاء الأعلى تفيد بتعدي المحامين على 3 موظفين في المحكمة.

وأفاد عبد الناصر بأنه شاهد الواقعة من نافذة استراحته الموجودة في مبنى المحكمة، وعلى إثرها أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وقررت حبسهم احتياطيًا إلى أن تمت محاكمتهم وصدر بحقهم القرار المُقدم.

والأربعاء الماضي، دعت نقابة المحامين المصرية في بيان لها إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة لمناقشة الإجراءات التصعيدية الأخرى.

كما أعلنت تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في أنحاء البلاد كافة بدءًا من الخميس الماضي إلى أجل غير مسمى.

وقالت النقابة إنها مارست ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة زملائها وأسرهم ومصلحة البلاد.

ويعترض المحامون على اتهام زملائهم مستدلين بشهود عيان للواقعة يروون أن موظف المحكمة هو الذي اعتدى عليهم، كما يشكك بعضهم في مدى قانونية إجراء المحاكمة في محكمة مطروح، حيث إن أحد أطراف الأزمة ينتمي للمحكمة.

وسبق أن أعلنت نقابة المحامين إضرابًا عن العمل في محافظات مصر كافة في مارس/آذار 2017، احتجاجًا على الحكم بسجن 7 محامين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بإهانة القضاء، بالرغم من تصالح المحامين مع القاضي الذي رفع الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.

وفي بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نظم مئات المحامين وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للنقابة في القاهرة، احتجاجًا على قرار وزارة المالية بتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوعدت الوزارة بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).