“سيلفي الحرب”.. فيلم وثائقي يُبرز تغطية الجزيرة مباشر للحرب في اليمن (فيديو)

خصصت الطالبة حنين زايد، من ذوات الاحتياجات الخاصة، مشروع تخرّجها بجامعة قطر لإنتاج فيلم وثائقي عن تغطية الجزيرة مباشر للحرب في اليمن.

ويسلط الفيلم الوثائقي “سيلفي الحرب”، الذي أنتجته الطالبة بقسم الإعلام في جامعة قطر، الضوء على حياة المراسل الصحفي محمد القاضي، والمخاطر التي واجهته أثناء تغطيته الميدانية في الجبال والصحاري وداخل المدن.

وقالت حنين زايد إن الفيلم يهدف إلى إبراز الصعوبات والتحديات التي تواجه المراسل الحربي خلال عمله بين القصف والنيران وفوهات البنادق، وكيف يتمكن من متابعة مجريات الحرب أو تقديرات أعداد الضحايا والخسائر المادية.

وأوضحت حنين أن مقتل الزميلة شيرين ابو عاقلة أبرز الكثير من الجوانب في عمل المراسل الحربي وما يتعرض له من مخاطر.

بدوره، قال أيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر إن تغطية الحرب في اليمن من أهم التغطيات التي قامت بها القناة لنقل تداعيات إحدى أهم الثورات في العالم العربي، مشددًا على أن المراسل الحربي يجب أن يكون لديه الشغف بقيمة الصحافة وقناعة بما يقدّمه.

وأشار الزميل محمد القاضي إلى أن تغطية الحرب والذهاب إلى مناطق الاشتباكات هو أمر يعتمد على المبادرة والاختيار وليس على الإجبار، الأمر الذي “يجعل الصحفي أكثر حرصًا على نقل تفاصيل المعارك والتداعيات المصاحبة لها”، وفقًا لقوله.

وفي ما يلي الفيديو الذي أنتجته حنين زايد.