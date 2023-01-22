بسبب مزاعم التبشير.. طلبة هندوس يعتدون على طالبتين كوريتين والشرطة تتدخل (فيديو)

تعرضت طالبتان كوريتان للتحرش والاعتداء اللفظي بإحدى جامعات مدينة ميروت في ولاية أوتار براديش (شمالي الهند)، وفق ما وثّقه مقطع مصور خلال الساعات الماضية، وأدى إلى جدل واسع عبر منصات التواصل.

وتداول كثيرون المقطع الذي حصد نحو 100 ألف مشاهدة عبر حسابات ناشطين هنود، وفيه تظهر فتاتان كوريتان يحاول شباب هندوس اللحاق بهما مرددين كلمات مثل “المسيح” و”التبشير”.

وأشارت مجلة (فري برس جورنال) الهندية إلى أن الفتاتين الكوريتين طالبتان في إحدى جامعات ولاية دلهي، وهما في زيارة إلى (ميروت) لمقابلة صديقتهما، لكن عددًا من الشباب التابعين لإحدى الحركات الهندوسية اليمينية اتهموهما بأنهما في مهمة للتبشير بالمسيحية وضايقوهما، قبل أن تأتي الشرطة وتصطحبهما لمقر الشرطة.

وأصدرت شرطة المدينة بيانًا عبر تويتر تكذّب مزاعم وجود الفتاتين في مهمة التبشير بالدين المسيحي، مؤكدة الرواية التي نشرتها المجلة الهندية.

وأضاف البيان أن الشرطة اصطحبت الفتاتين بهدف تخلصيهما من أي هجوم محتمل.

واستنكر عدد من الناشطين والمدونين البارزين في الهند الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال مخرج الأفلام الهندي فينود كابري “لن يتعظ هؤلاء الحمقى حتى يدمروا الدولة بالكامل”.

ووصفت الناشطة السياسية مانيشا أهلوات هذا السلوك بأنه “يدعو للشعور بالعار والأسف”، مطالبة الشرطة وإدارة المدينة بالتدخل ومعالجة الأمر.