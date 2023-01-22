بسبب مزاعم التبشير.. طلبة هندوس يعتدون على طالبتين كوريتين والشرطة تتدخل (فيديو)
تعرضت طالبتان كوريتان للتحرش والاعتداء اللفظي بإحدى جامعات مدينة ميروت في ولاية أوتار براديش (شمالي الهند)، وفق ما وثّقه مقطع مصور خلال الساعات الماضية، وأدى إلى جدل واسع عبر منصات التواصل.
وتداول كثيرون المقطع الذي حصد نحو 100 ألف مشاهدة عبر حسابات ناشطين هنود، وفيه تظهر فتاتان كوريتان يحاول شباب هندوس اللحاق بهما مرددين كلمات مثل “المسيح” و”التبشير”.
وأشارت مجلة (فري برس جورنال) الهندية إلى أن الفتاتين الكوريتين طالبتان في إحدى جامعات ولاية دلهي، وهما في زيارة إلى (ميروت) لمقابلة صديقتهما، لكن عددًا من الشباب التابعين لإحدى الحركات الهندوسية اليمينية اتهموهما بأنهما في مهمة للتبشير بالمسيحية وضايقوهما، قبل أن تأتي الشرطة وتصطحبهما لمقر الشرطة.
हो रहा भारत निर्माण है…..
आणि या अडाणचो* लोकांना वाटतं की अशा वागण्याने आपण विश्वगुरू होऊत. जगभरातुन शिक्षणासाठी हिंदुस्थानात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नालंदा – तक्षशिला असलेला हाच तो देश का? https://t.co/HQTZbkbfP4
— Adv.Jayesh Wani – अॅड.जयेश वाणी (@jayeshwani) January 22, 2023
وأصدرت شرطة المدينة بيانًا عبر تويتر تكذّب مزاعم وجود الفتاتين في مهمة التبشير بالدين المسيحي، مؤكدة الرواية التي نشرتها المجلة الهندية.
#खण्डनः कतिपय सोशल मीडिया पर वायरल धर्मान्तरण के आरोपों के संबंध में #UPPolice pic.twitter.com/Pz6d3jVZ82
— MEERUT POLICE (@meerutpolice) January 22, 2023
وأضاف البيان أن الشرطة اصطحبت الفتاتين بهدف تخلصيهما من أي هجوم محتمل.
واستنكر عدد من الناشطين والمدونين البارزين في الهند الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال مخرج الأفلام الهندي فينود كابري “لن يتعظ هؤلاء الحمقى حتى يدمروا الدولة بالكامل”.
ووصفت الناشطة السياسية مانيشا أهلوات هذا السلوك بأنه “يدعو للشعور بالعار والأسف”، مطالبة الشرطة وإدارة المدينة بالتدخل ومعالجة الأمر.
दुःख और शर्म की बात है विदेशी सैलानियों से इस तरह का दुर्व्यवहार मेरठ में हुआ। @DmMeerut @igrangemeerut क्या दोषियों पर कार्यवाही होगी? #ccsuniversity https://t.co/kDPhOB7OBS
— Manisha Ahlawat (@Manisha_Ahlawat) January 22, 2023
#मेरठ के CCS विवि में 3 कोरियन लड़कियां कल घूमने आई, हिंदूवादी संगठन से जुड़े लड़कों को मिल गई. उन्होंने लड़कियों को ट्रैप किया. उनसे ईसा मसीह के बारे में पूछकर वीडियो बनाया और धर्मांतरण के आरोप लगाकर लड़कियों को हूट किया. पुलिस ने किसी तरह लड़कियों को बचाया. pic.twitter.com/crGXpdWYhh
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) January 22, 2023