أول تعليق من وزير الخارجية السويدي على سماح سلطات بلاده بإحراق نسخة من القرآن (فيديو)

وصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الاستفزازات المعادية للإسلام بأنها “مروّعة”، وذلك إثر جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر “الاستفزازات المعادية للإسلام مروّعة. السويد تتمتع بحرّية تعبير كبيرة، لكن هذا لا يعني أن الحكومة السويدية أو أنا نفسي نؤيد الآراء المُعبَّر عنها”.

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed.

