تونس.. إيقاف المحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف بعد حكم عسكري بسجنه (فيديو)

أوقفت السلطات التونسية في ساعة متأخرة من ليلة السبت المحامي والنائب السابق عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وفق ما وثقته المحامية إيناس حراث في فيديو مباشر.

وعقدت جبهة الخلاص الوطني بتونس مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، على خلفية الأحكام الصادرة على مخلوف ورفاقه.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشامي، إن توقيف مخلوف بعد إعادة محاكمته هو نسف لأساس العدل في تونس؛ حيث حوكم سيف ورفاقه للمرة الثانية على فعل واحد خلافًا لكل المبادئ القانونية.

وأضاف أن محكمة الاستئناف العسكرية هي محكمة غير مختصة بحكم الدستور والقانون بمحاكمة المدنيين وهي محكمة استثنائية.

وتابع: ما حدث خرق صارخ للقانون والطريقة التي تم بها تنفيذ الحكم تدل على روح وعقلية انتقامية هي عقلية الغاب، وتدل على أننا نعيش مرحلة اغتيال الحرية وهدم الديمقراطية.





وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد أصدرت، أمس الجمعة، أحكامًا متفاوتة بالسجن على 5 برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بحادثة المطار.

وجاء ذلك وفق ما نشرته المحامية إيناس الحراث عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عبر حسابها على فيسبوك.

وبحسب الحراث، صدر حكم عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية على رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (الممثلة بـ18 نائبا في البرلمان المحلول من أصل 217) سيف الدين مخلوف بالسجن سنة وشهرين مع النفاذ العاجل، وبـ11 شهرا على مهدي زقروبة (من الكتلة نفسها) مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة.

وأضافت: كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن ذات الكتلة عبد اللطيف العلوي.

وهي أحكام قابلة للاستئناف بحسب المحامية الحراث.

الحكم على دفعة جديدة من مقاومي الانقلاب

سيف الدين مخلوف،

مهدي زقروبة،

نضال سعودي،

ماهر زيد،

محمد عفاس،

ناهيك عن مواصلة سجن رئيس الحكومة السابق على العريض

ونائب الشعب راشد الخياري

وملاحقة راشد الغنوشي

ونجيب الشابي

و شيماء عيسى

و الحكم على عماد الدايمي

والكثير من المدونين pic.twitter.com/q9nmadeGkz — منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) January 21, 2023

وكان مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، قد شهد في 15 مارس/ آذار 2021 شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في ائتلاف الكرامة، إثر محاولة النواب والمحامين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب (ملحوظة إس 17).

وبعد ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

و(ملحوظة إس 17) هو وسم أمني كان معتمدًا خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة علاقة (بتنظيمات إرهابية).

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية الرئيس الحالي قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها في 25 يوليو/ تموز 2021.