أمريكا تعتزم تصنيف مجموعة فاغنر الروسية منظمة إجرامية دولية

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية الأسبوع المقبل على مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن وزارة الخزانة الأمريكية ستصنف فاغنر منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود.

وأضاف للصحفيين في إفادة بالبيت الأبيض “وفقًا لهذا التصنيف، سنفرض أيضا عقوبات إضافية الأسبوع المقبل على فاغنر وشبكة دعمها على مستوى عدة قارات. هذه الإجراءات إقرار بالتهديد الدولي الذي تشكله فاغنر، بما في ذلك نموذج النشاط الإجرامي الخطير الذي تمضي فيه”.

ويترتب على إعلان فاغنر منظمة إجرامية عابرة للحدود، بموجب قرار تنفيذي أمريكي، تجميد أي أصول للمجموعة في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من تقديم أي أموال أو بضائع أو خدمات لها.

وقال كيربي “بهذه الإجراءات، وبمزيد من الإجراءات القادمة، رسالتنا إلى أي شركة تفكر في تقديم الدعم لفاغنر هي: فاغنر منظمة إجرامية ترتكب فظائع على نطاق واسع وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسنعمل بلا هوادة على تحديد من يساعدون فاغنر وتعطيلهم وكشفهم واستهدافهم”.

ولفت كيربي إلى أن مجموعة المرتزقة تنشر نحو 50 ألف شخص في أوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت عليهم أحكام في روسيا.

وأضاف “لا نزال نعتبر أن لدى مجموعة فاغنر حاليا نحو 50 ألف شخص منتشرين في أوكرانيا، هم 10 آلاف من المرتزقة و40 ألف سجين”، إلى درجة أن لدى وزارة الدفاع الروسية تحفظات على طرق التجنيد التي تعتمدها المجموعة.

NSC Strategic Communications Coordinator John Kirby to Kirby outlines actions the U.S. is taking against North Korea and the Wagner Group, a Russian company, for their support of Russia and its invasion of Ukraine. pic.twitter.com/r1esToU5F8

— CSPAN (@cspan) January 20, 2023